Еще в одном районе Курской области началась эвакуация. Он не граничит с Украиной

"Мы делаем все, что в наших силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - написал чиновник.

По словам Зайцева, до 12 августа заявок на эвакуацию от жителей не было. "Хотя я понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать", - уточнил он.

Большесолдатский район расположен в восьми километрах от села Мартыновка Суджанского района, рядом с которым идут военные действия.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности украинских формирований на границе Краснояружского района и объявил об эвакуации.

Район расположен между Курской областью России и Сумской областью Украины.

"У нас тревожное утро. Активность врага - на границе Краснояружского района", - отметил Гладков. "Мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - добавил он.

По словам губернатора, транспорт для эвакуации уже направлен. "Все, я уверен, пройдет организованно", - отметил Гладков, уточнив, что выезжает на место.

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