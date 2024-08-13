Разработка гуманитарных решений для этих территорий продолжается, указал президент.

По словам Зеленского, он находится в постоянном контакте с главнокомандующим Александром Сырским и получает сообщения о состоянии на фронте и операции в Курской области.

"Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется", - указал президент, вероятно, подразумевая под этим рост числа взятых в плен российских солдат.

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины продвинулись на 1-3 километра в разных направлениях в Курской области и взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров, сообщил Сырский во вторник Зеленскому.

"Группировки ВСУ продолжают операцию на территории Курской области. За последние сутки наши войска продвинулись на разных направлениях на 1-3 километра, взяли под контроль территорию в 40 квадратных километров, и согласно ситуации сегодня под нашим контролем находятся 74 пункта", - указал Сырский.

"Бои идут на всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боев, находится под контролем, мы продолжаем военную операцию", - сказал главнокомандующий ВСУ

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