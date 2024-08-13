Bloomberg: в России могут объявить до конца года новую мобилизацию

ВС РФ не успевают восполнять потери на передовой, достигшие максимума с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года, пишет агентство, ссылаясь на трех человек, близких к Кремлю и Минобороны РФ и попросивших не называть их имен.

Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, указал один из источников Bloomberg.

Мобилизацию могут представить как необходимую "ротацию"

Усугубляющаяся нехватка личного состава, участвующего в войне против Украины, побуждает российские власти повышать выплаты военным, чтобы избежать повторения мобилизации, но до сих пор имеется мало признаков эффективности этих мер, отмечается далее.

Такая ситуация может привести к тому, что власти РФ будут вынуждены вновь провести мобилизацию, считают собеседники агентства. По словам одного из них, Кремль может преподнести ее как "ротацию", необходимую для отдыха задействованных на фронте военных.

Мобилизация в России в 2022 году

Российские власти объявили о проведении "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о 300 тысяч мобилизованных. Еще около 20 тысяч, по заявлению официальных лиц, отправились на войну в качестве добровольцев. Непосредственно перед объявлением мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял журналистов, что речи о ней не идет.

После этого власти РФ неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации не планируется. В частности, в начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин утверждал, что действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей.

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