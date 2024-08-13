СМИ рассказали о неожиданном жесте Лукашенко на фоне событий в Курской области

Сообщается, что после удачных действий Вооруженных сил Украины в Курской области Россия потребовала у Беларуси передать часть техники, так как ей очень не хватает вооружения как на этой, так и на других территориях.

Это уже не первый раз, когда Беларусь передает россиянам военное оборудование. Так произошло и в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения российские войска несли в Украине тяжелые потери. Тогда были переданы танки Т-72А, боеприпасы, артиллерия и грузовики, сообщает портал.

Если в 2022 году Лукашенко передавал России военную технику со складов, то теперь он вынужден поставлять ее из активных подразделений. Это может быть свидетельством того, что белорусский арсенал фактически исчерпан, указывают "Белновости".

11 августа Минобороны Беларуси сообщило, что на территории, граничащие с Украиной, будет направлена дополнительная военная техника. Министерство в своем Telegram-канале опубликовало фото и видео, на которых видны танки. Представитель украинской погранохраны Андрей Демченко отметил, что движения белорусской техники на границе Украины не зафиксировано.

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