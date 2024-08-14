Неделя боев в Курской области: ВСУ продолжают натиск, стороны подтягивают резервы и окапываются

В понедельник появились видеоподтверждения форсирования украинскими подразделениями реки Псёл и занятия ими села Гуево к востоку от Суджи. В районе других сёл восточнее Гуево — Спального и Плехово — шли бои, были сообщения, что они тоже перешли под контроль ВСУ, но эта информация пока не подтверждена.

Участники боёв с российской стороны отмечают, что передовые подразделения ВСУ стараются не вступать в лобовые столкновения с российскими частями — пользуясь свободой манёвра, они обходят их с флангов либо ограничиваются разведкой боем.

Фото: BBC

В понедельник, 12 августа, спустя неделю после начала боёв в Курской области, главком ВСУ Александр Сырский впервые признал очевидное — вторжение осуществили регулярные части украинской армии. По его словам, в ходе операции ВСУ захватили около 1000 квадратных километров российской территории.

Эксперты считают эти данные несколько преувеличенными. Вероятно, речь идёт об общей площади, на которой оперируют украинские части — на ряде направлений они совершили довольно глубокие рейды, но это не означает, что все эти участки местности находятся под контролем ВСУ.

Украинский исследовательский портал DeepState пишет, что на данный момент ВСУ контролируют около 800 кв. километров Курской области, а ситуация ещё на 230 кв. километрах остаётся неясной.

Военная техника ВСУ движется со стороны Сумской области по направлению к границе Фото: Getty Images