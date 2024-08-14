В Белгородской области РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации

Ситуация в Белгородской области, которую российские войска уже более двух лет используют для ударов по Украине, остается крайне напряженной, признал губернатор.

Гладков также заявил, что власти собираются обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор также заявил, что продолжается эвакуация детей "в безопасные детские оздоровительные лагеря" региона. Сейчас там находятся пять тысяч детей из Белгородской области, добавил он.

В ночь на субботу в Брянской, Курской и Белгородской областях России был введен режим "антитеррористической операции".

Белгородская область на юге и западе граничит с Украиной, а на севере и северо-западе - с Курской областью, куда вошла украинская армия.

В Курской области региональное чрезвычайное положение было введено 7 августа, тогда как федеральное чрезвычайное положение в регионе действует с 9 августа.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе города Суджа, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

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