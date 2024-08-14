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Фото "Дамская радость", "Мечта Людмилы" и другие. Сотни томатов на выставке в Музее природы

Receptes.lv Jānis Škapars Pauls Zvirbulis rus.tvnet.lv
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И в этом году в Латвийском национальном музее природы можно посетить выставку "Томаты и травы 2024" (Tomāti un garšaugi 2024), которая наполняет пространство не только яркими красками, но и приятными ароматами. 

Выставка проходит в большом выставочном зале Латвийского национального музея природы с 14 по 18 августа. Здесь можно увидеть последние новинки селекции, известные, популярные сорта томатов, а также приобрести семена, чтобы вырастить свои любимые помидоры в следующем году.

Видео: Выставка томатов и трав 2024

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