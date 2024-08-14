МИД России вызвал главу дипмиссии Молдовы из-за украинских истребителей F-16

Временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару был вызван в МИД России, где ему сообщили о "серьезной озабоченности" Москвы в связи с сообщениями российских и молдавских СМИ о возможном местонахождении базы истребителей F-16 на территории Молдовы, сообщает "Радио Свободная Европа".
"Самолеты будут базироваться на аэродромах в Молдове и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России", - говорится в сообщении МИД России.
Представители МИД России обратили внимание Александра Кетрару на продолжающуюся милитаризацию Молдовы в связи с военными учениями со странами НАТО. В Москве считают, что подобные тенденции противоречат конституционному статусу республики как нейтрального государства.
МИД России призвал власти Молдовы уважать нейтральный статус и "не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса".
Молдова заявила, что не планирует размещать F-16.
Украинские пилоты уже начали использовать истребители F-16, предоставленные Украине западными странами, подтвердил в воскресенье, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы часто слышали слово "невозможно". Но мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, и теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе - F-16 в Украине", - заявил Зеленский.
Глава государства поблагодарил партнеров, которые "эффективно помогли с F-16, а первыми странами, принявшими нашу просьбу о предоставлении этих самолетов, стали Дания, Нидерланды и США".
Он также заявил, что "количество самолетов, которые поставлены в Украину, и количество уже подготовленных пилотов все еще недостаточно, в то же время наши партнеры знают о необходимом количестве".
Президент также сообщил, что на данный момент он не может раскрыть подробности о том, какие задачи будут выполнять истребители или какие они "уже выполнили".
31 июля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что западные истребители F-16 "в небольшом количестве" переданы Украине.
Позже журнал The Economist сообщил, что в Украину были доставлены первые десять истребителей из 79, которые планировалось закупить в рамках международного авиационного альянса.
До конца года Украина должна получить еще десять, сообщает издание.
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