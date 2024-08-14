МИД России вызвал главу дипмиссии Молдовы из-за украинских истребителей F-16

Он также заявил, что "количество самолетов, которые поставлены в Украину, и количество уже подготовленных пилотов все еще недостаточно, в то же время наши партнеры знают о необходимом количестве".

Президент также сообщил, что на данный момент он не может раскрыть подробности о том, какие задачи будут выполнять истребители или какие они "уже выполнили".

31 июля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что западные истребители F-16 "в небольшом количестве" переданы Украине.

Позже журнал The Economist сообщил, что в Украину были доставлены первые десять истребителей из 79, которые планировалось закупить в рамках международного авиационного альянса.

До конца года Украина должна получить еще десять, сообщает издание.

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