Новая эпидемия началась со вспышки в Демократической республике Конго, где погибли 450 человек, а затем распространилась по Центральной и Восточной Африке.

Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус объявил, что за первую половину этого года число заболевших уже превысило число случаев за весь прошлый год, и он по рекомендации комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям объявляет новую эпидемию «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здоровья».

«Нужен скоординированный ответ международного сообщества, чтобы остановить эту вспышку и спасти людей», — сказал Гебрейесус.

Оспа обезьян — крайне заразное вирусное заболевание, вирус передается от человека к человеку через непосредственный телесный контакт, например, во время секса, а также воздушно-капельным путем — если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.

Болезнь сопровождается симптомами, похожими на симптомы гриппа, а также сыпью и волдырями на коже и в среднем в четырех случаях из ста приводит к смерти.