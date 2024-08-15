Раймонд Паулс отреагировал на пародию Галкина на него

В разговоре с Kas Jauns Раймонд Паулс признался, что видел запись концерта, на которой его пародировал Максим Галкин. "Вот, пожалуйста, что значит талантливый человек! Очень хорошо! Мне понравилось! Ну, для меня это не было неожиданностью. Я его слишком хорошо знаю. Галкин - суперталантливый артист", - сказал Маэстро.

Он также добавил, что с ним связалась жена Галкина, эстрадная дива Алла Пугачева. "Пугачева мне тоже звонила, спрашивала, как у меня дела и так далее. Возможно, мы когда-нибудь встретимся где-нибудь в Юрмале", - рассказал маэстро.

Два года назад Паулс так прокомментировал выступление Галкина: "Да, он явно за мной давно наблюдает. Пародия на меня удалась. Я встретил его после концерта и позволил себе сказать, что ему над моим образом нужно еще много поработать. Галкин шутки понимает, с этим все в порядке".

Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его раскупленные концерты уже состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое и Даугавпилсе. 15 и 16 августа артист выступит в Цесисе.

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