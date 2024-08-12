10 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале состоялся концерт юмориста Максима Галкина, во время которого сидящий в первом ряду провокатор высказал оскорбления в адрес российского артиста.
Инцидент произошёл во второй части выступления, когда Галкин спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями. Когда он подошёл к одному из мужчин, тот заявил, что специально купил билет в первый ряд, чтобы сказать артисту, что "он долб***".
Галкин не растерялся и поблагодарил провокатора за то, что он потратил свои деньги на концерт. "Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Спасибо вам большое, счастья вам!" - сказал Галкин, который два дня подряд собрал полный концертный зал "Дзинтари", а цены на билеты в первый ряд на это выступление доходили до 200 евро.
Вскоре вместе с другими желающими подарить цветы артисту провокатор из первого ряда беспрепятственно подошёл к сцене и попытался вручить Галкину букет, но юморист отказался его принимать.
"Я не буду брать у вас цветы - это слишком большая честь для вас. Это не ваш спектакль.
Когда вы будете настолько заслуженным человеком, что сможете привести в этот зал 2000 человек, тогда вы получите возможность выступать, а пока - идите вслед за русским кораблём", - сказал Галкин со сцены под громкие аплодисменты.
Провокатор неспеша в сопровождении охраны вышел из зала.
Согласно российским пропагандистским СМИ, мужчиной оказался некий блогер Максим Винклер. Он же около месяца назад в Берлине встретил российского актёра Артура Смольянинова, попытался его спровоцировать на конфликт и чуть не подрался перед финальным матчем Евро-2024 Испания - Англия.
Напомним, яркий, харизматичный и любимый латвийскими зрителями Максим Галкин этим летом выступил во многих городах Латвии. С аншлагом его концерты прошли 7 августа в Лиепае и 8 августа в Резекне, 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое. 14 августа юморист выступит в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.
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