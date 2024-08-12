Инцидент произошёл во второй части выступления, когда Галкин спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями. Когда он подошёл к одному из мужчин, тот заявил, что специально купил билет в первый ряд, чтобы сказать артисту, что "он долб***".

Галкин не растерялся и поблагодарил провокатора за то, что он потратил свои деньги на концерт. "Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Спасибо вам большое, счастья вам!" - сказал Галкин, который два дня подряд собрал полный концертный зал "Дзинтари", а цены на билеты в первый ряд на это выступление доходили до 200 евро.

Вскоре вместе с другими желающими подарить цветы артисту провокатор из первого ряда беспрепятственно подошёл к сцене и попытался вручить Галкину букет, но юморист отказался его принимать.

"Я не буду брать у вас цветы - это слишком большая честь для вас. Это не ваш спектакль.