В связи с повышенным интересом к творческому вечеру легендарного голландского кинорежиссера, Йос Стеллинг остается в Риге. Известный режиссер авторского кино согласился провести дополнительную встречу со зрителями и показ фильма "Танец Наташи" в субботу, 28 сентября.
Легендарный Стеллинг согласился провести еще одну встречу со зрителями в Риге, представив свой последний фильм
На премьеру фильма 26 сентября - все билеты проданы.
Это последняя возможность встретиться с классиком европейского кино на фестивале и увидеть фильм , которым он завершает свою кинокарьеру.
Йос Стеллинг - один из самых важных независимых режиссеров европейского авторского кино, создатель уникального стиля, в основе которого успешный симбиоз поэзии, музыки и живописи.
История сложных взаимоотношений неприкаянного молодого человека и зрелой женщины, бывшей балерины с неустроенной судьбой. Люди , уже потерявшие надежду на счастливую и благополучную жизнь, находят утешение и радость в общении друг с другом.
Его новый фильм - изысканная фреска, визуальная поэзия, обращенная к сердцу зрителя, как и все остальное в его творчестве, представляет собой медитативное послание о любви и одиночестве, о человеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности.
Здесь также сохранен режиссерский почерк - минимум диалогов, блестящая игра актеров, полутонов и подтекстов, оставляющих зрителю простор для свободной фантазии и размышлений.
Этим фильмом великий режиссер прощается со своими зрителями.
"Это мой последний и очень личный фильм! Он соткан из нитей эмоциональной памяти, возник из самых глубин воспоминаний, пережитых и скрытых в лабиринтах сознания. Я обнажил в нем величайшие тайны своей души... Множество запутанных путей..." - Йос Стеллинг.
28 сентября в кинотеатре Splendid Palace творческая встреча с кинорежиссером и показ фильма. Начало сеанса в 12:30.
Фильмы программы фестиваля уже можно увидеть на сайте biļešuserviss.lv, а так же на странице в Facebook (Festival Baltic Pearl), Instagram #festivalbalticpearl и YouTube @Balticpearl2024.
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