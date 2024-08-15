Легендарный Стеллинг согласился провести еще одну встречу со зрителями в Риге, представив свой последний фильм

На премьеру фильма 26 сентября - все билеты проданы.

Это последняя возможность встретиться с классиком европейского кино на фестивале и увидеть фильм , которым он завершает свою кинокарьеру.

Йос Стеллинг - один из самых важных независимых режиссеров европейского авторского кино, создатель уникального стиля, в основе которого успешный симбиоз поэзии, музыки и живописи.

История сложных взаимоотношений неприкаянного молодого человека и зрелой женщины, бывшей балерины с неустроенной судьбой. Люди , уже потерявшие надежду на счастливую и благополучную жизнь, находят утешение и радость в общении друг с другом.

Фото: Пресс-фото

Его новый фильм - изысканная фреска, визуальная поэзия, обращенная к сердцу зрителя, как и все остальное в его творчестве, представляет собой медитативное послание о любви и одиночестве, о человеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности.

Здесь также сохранен режиссерский почерк - минимум диалогов, блестящая игра актеров, полутонов и подтекстов, оставляющих зрителю простор для свободной фантазии и размышлений.

Фото: Пресс-фото

Этим фильмом великий режиссер прощается со своими зрителями.

"Это мой последний и очень личный фильм! Он соткан из нитей эмоциональной памяти, возник из самых глубин воспоминаний, пережитых и скрытых в лабиринтах сознания. Я обнажил в нем величайшие тайны своей души... Множество запутанных путей..." - Йос Стеллинг.

28 сентября в кинотеатре Splendid Palace творческая встреча с кинорежиссером и показ фильма. Начало сеанса в 12:30. Фильмы программы фестиваля уже можно увидеть на сайте biļešuserviss.lv, а так же на странице в Facebook (Festival Baltic Pearl), Instagram #festivalbalticpearl и YouTube @Balticpearl2024.

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