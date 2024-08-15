Видео В Каугури мужчина спустил соседу колеса, пытался сбежать и напал на полицейского

Местный житель заснял, как агрессор на улице Сколас пытается на электросамокате убежать от полицейского, который гонится за ним на мотоцикле.

Поняв, что не сможет убежать от полицейского, мужчина попытался с ним подраться, более того, он целился стражу порядка в лицо. Очевидцы рассказали, что драка не была долгой, так как быстро прибыли дополнительные силы полиции, которые услышали по рации, что коллеге необходима помощь.

"Персону нам удалось задержать. Подъехали и дополнительные силы, которые совладали с этим преступником. Задержали. После задержания персона была доставлена в Юрмальский участок. В ходе обыска у персоны были найдены наркотические вещества. Как показала экспертиза, это было 0,78 грамма амфетамина. Персона была доставлена на проверку, человек сам подтвердил, что употреблял перед этим опьяняющие вещества, поэтому его поведение было не особо адекватным", - указала начальник отдела расследований Юрмальского участка Светлана Лоча.

За спуск колес полиция начала административный процесс, в свою очередь, за сопротивление, бегство и хранение наркотических средств начат уголовный процесс.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!