Гражданку США и России приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат в 51 доллар

В то же время издание РБК со ссылкой на адвоката девушки писало, что Хавана признала вину в переводе денег ВСУ.

О задержании 32-летней гражданки России и США стало известно 20 февраля 2024 года. Это произошло в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы навестить родственников. Гражданство США, судя по соцсетям девушки, она получила в конце 2021 года.

По информации «Первого отдела», ее задержали еще в конце января сотрудники патрульно-постовой службы якобы за мат в общественном месте, хотя рапорт был составлен сотрудниками ФСБ. По административному делу о мелком хулиганстве ее арестовали на 14 суток.

Но еще до выхода из спецприемника ей оформлили задержание по уголовному делу о госизмене, после чего суд отправил ее на два месяца в СИЗО.

Такая практика — сначала арест по административному делу по надуманному поводу, а затем возбуждение уголовного дела о госизмене — стала в России весьма распространенной в последние два года на фоне резкого роста количества дел о госизмене, отмечали правозащитники.

Государственная измена (ст. 275) в Уголовном кодексе описана как совершенный «гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих гостайну либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».