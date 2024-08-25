1 сентября через неделю! Совсем скоро более 20 тысяч школьников вступят в новый учебный год. В это время много переживаний и забот у семей школьников. Чтобы узнать, как дети и родители готовы к новому учебному году TV3 Ziņas отправилась в гости к латвийской семье.
Видео ⟩ Программа: как родители и дети готовятся к новому учебному году?
Эвелина в этом году пойдет учиться в 3 класс. По ее словам, "лето прошло активно и весело, и наконец настало время, когда мне очень хочется вернуться в школу". Больше всего потому, чтобы встретиться с друзьями.
"Я очень хочу встретиться со своими друзьями. И учителем", - говорит ученица 3-го класса Эвелина, а на вопрос, какой предмет ей больше всего нравятся, уверенно отвечает: "Латышский язык. Потому что я хорошо его знаю".
"Я не верю, что эти три месяца пролетели незаметно. До меня еще не дошло, что сентябрь стучится в дверь", - сказала, мать Эвелины и представитель родительской организации Mammamuntetiem.lv.
"Утро обычно проходит быстрее, торопливее. У нас еще есть младший брат. Мы должны отвести его в сад, дочь - в школу, а себя - на работу", - добавила Элла.
Заваривая чай, Элла констатирует: "Хотя оба ребенка жаворонки. Но после лета все будет по-другому".
Список необходимых школьных вещей родители получили в конце мая, поэтому ничего не откладывали на последнюю минуту и покупали понемногу в течение всего лета, избежав таким образом стрессовой лихорадки в конце лета.
Осталось две большие покупки: спортивная обувь и рюкзак, на который не пожалеют денег.
Сумку примеряют, и Элла, мать девочки, заявляет: "Сумка должна быть эргономичной, давайте меньше обращать внимание на цвета... Но у нее должны быть хорошие ремни, спинка. Потому что сумка тяжелая. Бывают дни, когда книг много и сумка очень тяжелая. Потому что иногда она говорят, что теперь у меня болит спина".
В начале сентября может быть сложно, но только до тех пор, пока все не войдут в режим и не вспомнят, где, кто и когда должен быть.
"Главное - разложить все по полочкам к началу нового учебного года. Да, я планировщик. Планируем все, что и как, а потом делаем", - утверждает Элла.
Разворачивая календарь, Элла говорит: "Пока что сентябрь у нас пустой, но потом мы его заполним - будут кружки и занятия. Школа, спортивный кружок, игра на скрипке... А еще спектакли в театре "Дайлес", где Эвелина играет еврейскую девочку Мими. Все это запланировано на следующий учебный год".
Элла поделилась мнением о спектакле: "Тяжелая тема. В конце, результат весьма плачевен. Почти никто не выживает. Но дети не воспринимают этого в процессе. Играют свою роль и отходят в сторону".
В семье у каждого есть свои обязанности. Самая главная работа Эвелины: учеба! Липкая записка на холодильнике напоминает ей об этом, когда она остается дома одна и хочет насладиться жизнью ребенка вместо того, чтобы делать домашнее задание.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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