Видео Программа: как родители и дети готовятся к новому учебному году?

Осталось две большие покупки: спортивная обувь и рюкзак, на который не пожалеют денег.

Сумку примеряют, и Элла, мать девочки, заявляет: "Сумка должна быть эргономичной, давайте меньше обращать внимание на цвета... Но у нее должны быть хорошие ремни, спинка. Потому что сумка тяжелая. Бывают дни, когда книг много и сумка очень тяжелая. Потому что иногда она говорят, что теперь у меня болит спина".

В начале сентября может быть сложно, но только до тех пор, пока все не войдут в режим и не вспомнят, где, кто и когда должен быть.

"Главное - разложить все по полочкам к началу нового учебного года. Да, я планировщик. Планируем все, что и как, а потом делаем", - утверждает Элла.

Разворачивая календарь, Элла говорит: "Пока что сентябрь у нас пустой, но потом мы его заполним - будут кружки и занятия. Школа, спортивный кружок, игра на скрипке... А еще спектакли в театре "Дайлес", где Эвелина играет еврейскую девочку Мими. Все это запланировано на следующий учебный год".

Элла поделилась мнением о спектакле: "Тяжелая тема. В конце, результат весьма плачевен. Почти никто не выживает. Но дети не воспринимают этого в процессе. Играют свою роль и отходят в сторону".

В семье у каждого есть свои обязанности. Самая главная работа Эвелины: учеба! Липкая записка на холодильнике напоминает ей об этом, когда она остается дома одна и хочет насладиться жизнью ребенка вместо того, чтобы делать домашнее задание.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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