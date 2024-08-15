Поджигателю Музея оккупации заплатили за преступление 2000 евро

Прокуратура, не называя имен, заявила, что прокурор направил в суд уголовное дело, в котором трое лиц обвиняются в поджоге Музея оккупации в составе организованной группы в начале этого года.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года, отбывая наказание в Даугавгривской тюрьме, один из обвиняемых во время телефонного разговора уговорил своего знакомого Виталия Лукьяновича найти человека, который разобьет окно здания и бросит в него бутылку с зажигательной смесью за 4500 долларов.

Затем Лукьянович нашел Валентина Размерицу, который согласился совершить поджог за 2000 евро.

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В ходе последующего общения заказчик через Лукьяновича сообщил поджигателю, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другое лицо передал деньги для совершения преступления.