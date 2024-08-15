Бывшие полицейские заплатят крупный штраф за незаконное строительство BMX-трассы

Бывший начальник отдела ремонта, снабжения и эксплуатации транспорта Госполиции Марис Румпс, бывший начальник бюро материально-технического и имущественного снабжения главного административного управления Госполиции Арманд Можейко и бывший сотрудник полиции Петерис Величко были признаны виновными и оштрафованы.

Можейко полностью признал свою вину и договорился с прокурором о штрафе в размере 17 тысяч евро. Его бывшие подчиненные Румпс и Величко не признали себя виновными, однако все равно были приговорены к штрафу в 5,5 тысячи евро каждый.

Как сообщал TVNET, Бюро внутренней безопасности задержало полицейских в 2019 году.

Согласно обвинительному заключению, Можейко использовал ресурсы Госполиции во время строительства и обустройства BMX-трассы в Кадаге с мая по декабрь 2018 года. Использовались полицейские автомобили, топливо и труд трех водителей. Кроме того, и полицейский, и водители находились на BMX-трассе в свое рабочее время.

В общей сложности полиция понесла ущерб в размере 16 860 евро.

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