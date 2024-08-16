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Кто-то повредил машину, которую вы взяли в аренду? Как обезопасить себя от ложных обвинений

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Автомобиль Bolt Drive.
Автомобиль Bolt Drive. Фото: Kristjan Teedema

Невнимательность участников дорожного движения, погодные условия, да и просто случайное стечение обстоятельств - все это может привести к непреднамеренным повреждениям машины. Но что, если водитель не сообщил об ущербе, нанесенном арендованному авто? Ляжет ли ответственность на следующего человека, который решил взять авто напрокат? Рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.

Внимательный читатель Rus.Postimees рассказал о ситуации, произошедшей в Таллинне: автомобиль Bolt Drive остановился у пешеходного перехода, по переходу на самокате ехал мальчик. Одно неосторожное движение - удар! Громоздкий самокат врезается в автомобиль. 

Хотелось бы верить, что при завершении поездки водитель сфотографирует повреждения и передаст информацию сервису Bolt. Но что, если он спешил, забыл, или просто-напросто не захотел сообщать о случившемся? Рискует ли водитель, который следующим возьмет в аренду автомобиль? 

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