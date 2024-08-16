Невнимательность участников дорожного движения, погодные условия, да и просто случайное стечение обстоятельств - все это может привести к непреднамеренным повреждениям машины. Но что, если водитель не сообщил об ущербе, нанесенном арендованному авто? Ляжет ли ответственность на следующего человека, который решил взять авто напрокат? Рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.
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Кто-то повредил машину, которую вы взяли в аренду? Как обезопасить себя от ложных обвинений
Внимательный читатель Rus.Postimees рассказал о ситуации, произошедшей в Таллинне: автомобиль Bolt Drive остановился у пешеходного перехода, по переходу на самокате ехал мальчик. Одно неосторожное движение - удар! Громоздкий самокат врезается в автомобиль.
Хотелось бы верить, что при завершении поездки водитель сфотографирует повреждения и передаст информацию сервису Bolt. Но что, если он спешил, забыл, или просто-напросто не захотел сообщать о случившемся? Рискует ли водитель, который следующим возьмет в аренду автомобиль?