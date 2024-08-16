Швейцария внесет 8 млн евро на лечение рака в Латвии

Как пишет Diena, в рамках программы сотрудничества Швейцарии и Латвии это первый подписанный договор из запланированных в общей сложности четырех.

На внедрение программы предусмотрено финансирование в размере 8,8 млн швейцарских франков, или примерно 9,3 млн евро (финансирование Швейцарии 7,9 млн евро и финансирование из государственного бюджета Латвии 1,4 млн евро): это позволит усовершенствовать подход к диагностике заболеваний и персонализированное лечение и создать систему долгосрочной поддержки детей, перенесших онкологическое заболевание.

В будущем эту разработанную систему можно будет развивать и для взрослых пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями. Лечение онкологических пациентов является одним из приоритетов общественного здравоохранения в Латвии.

Ежегодно первичный диагноз ставят более чем 60 детям и подросткам, и в среднем ежегодно причиной смерти 14 детей и подростков становится злокачественная опухоль. Программа сотрудничества Швейцарии и Латвии обеспечит возможность обучать и совершенствовать компетенцию профессионалов здравоохранения и реализовывать направленные на пациента инициативы, обеспечивающие непрерывность всего процесса лечения и ухода, что особенно необходимо детям с онкологическими и редкими заболеваниями.

В результате реализации программы будет создана система долгосрочной поддержки и совершенствования результатов лечения, основанная на данных исследований и мониторинга.

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