Видео В Риге, возможно, украли аккумуляторы для мотороллеров. Полиция ищет людей на видео

Госполиция получила записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены лица, возможно причастные к этим преступлениям. У одного из них при себе была черная сумка через плечо.

Госполиция призывает посмотреть видеоматериал и фото и отозваться каждого, кто узнает изображенных на них лиц. Информировать полицию можно, связавшись с инспектором по номеру телефона 67086327 или 29699272, по единому номеру телефона полиции 110 или написав на электронную почту austris.smits@riga.vp.gov.lv.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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