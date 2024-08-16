В 3-м отделении Бюро криминальной полиции Рижского Восточного управления Госполиции находится несколько уголовных процессов по фактам краж аккумуляторных батарей мотороллеров SKOK, совершенных с 21 июля по 10 августа этого года в Риге на улицах Варну, Звайгжню, Гертрудес, Валмиерас и Пернавас, сообщает полиция.
Видео ⟩ В Риге, возможно, украли аккумуляторы для мотороллеров. Полиция ищет людей на видео
Госполиция получила записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены лица, возможно причастные к этим преступлениям. У одного из них при себе была черная сумка через плечо.
Госполиция призывает посмотреть видеоматериал и фото и отозваться каждого, кто узнает изображенных на них лиц. Информировать полицию можно, связавшись с инспектором по номеру телефона 67086327 или 29699272, по единому номеру телефона полиции 110 или написав на электронную почту austris.smits@riga.vp.gov.lv.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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