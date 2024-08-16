Видео Пассажирка недовольна изменениями в полете, airBaltic объясняет ситуацию

Лиене рассказала, что уже в Бергене получила сообщение от airBaltic о смене самолета. Она расстроилась из-за желания путешествовать домой рейсом той же авиакомпании.

Однако проблемы не закончились: через сорок минут после взлета пилот заявил, что должен совершить незапланированную посадку в Осло. Спустя более двух часов капитан самолета заявил, что проблема устранена, и путь в Латвию может возобновиться.

Агентство гражданской авиации отмечает, что смена самолетов - весьма привычная практика. Кроме того, каждый арендованный самолет испытан и безопасен, так как соответствует определенным критериям.

airBaltic подчеркивает, что эта посадка классифицируется как стандартная, чтобы сертифицированные техники могли проверить выявленные нарушения. А пассажиры до окончания проверки должны оставаться в салоне самолета, чтобы не возникало задержек.

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