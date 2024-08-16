Украинская армия смогла продвинуться в Белгородской области на 10 км, но встретила серьезное сопротивление

Молодой военный с позывным "Хакер" сообщил WP, что украинцы пересекли российскую границу на бронетранспортерах в районе контрольно-пропускного пункта Колотиловка в Краснояружском районе. Хотя россияне отступили, приграничная территория оказалась укреплена противотанковыми препятствиями и заминирована. Украинцы подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу, а также бомбардировкам с беспилотников и самолетов.

По словам собеседника издания, украинцам удалось продвинуться в этом районе и занять оставленные российские позиции, но бои оставались интенсивными. "Хакер" признался, что все солдаты в его подразделении получили ранения, и некоторые погибли.

Артиллерийский обстрел был настолько мощным, что оставшимся в живых солдатам пришлось на несколько дней укрыться в российских окопах. Утром 15 августа их эвакуировали на бронетранспортере.

Официально российские власти не сообщали о боях на границе Белгородской области. Однако с 14 августа в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а на следующий день был введен режим ЧС федерального уровня.

Сегодня же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 19 августа начнется отселение жителей нескольких населенных пунктов вблизи границы с Украиной, а въезд туда будет закрыт.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе города Суджа, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

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