Видео За занавесом: пропагандисты не дают сеять панику, блогеры ищут виноватых

"Мы должны посмотреть, как русские отреагируют, потому что это - нападение на ее территориальную целостность и, в конечном счете, на суверенитет", - заявил изданию бывший атташе по обороне Великобритании в России Джон Форман, добавив, что "вопрос в том, где проходит красная линия".

Единственными, кто "разошелся" в данной связи, традиционно были Соловьев и Гурулев. Правда, на этот раз не прозвучали призывы "стереть с лица земли" Лондон и Берлин, однако оба пропагандиста активно призывали уничтожить всю энергоинфраструктуру Украины, а также бить по центрам принятия решений, в том числе по Киеву. Гурулев также заявил, что пора ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, главу Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, так как все они "террористы".

Пропагандисты против военных блогеров

Если в телеграм-каналах активно звучат призывы освободить от должности и наказать начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, то пропагандисты об этом молчат. Практически нигде не прозвучали появившиеся в международных СМИ сообщения о том, что российские разведслужбы уже две недели знали о том, что Украина готовится к вторжению, и сообщили об этом в Генштаб (Герасимову), который не обратил на это никакого внимания.