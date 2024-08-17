Видео За занавесом: пропагандисты не дают сеять панику, блогеры ищут виноватых

Самые интересные парадоксы в российских пропагандистских передачах на минувшей неделе можно было обнаружить в сообщениях о вторжении украинской армии на территорию России в Курской области.
Это первое крупное военное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны, которое к тому же застало Москву врасплох. Украинские силы продвинулись по территории России как минимум на 30 километров и подняли флаг Украины в городе Суджа. За пять дней с момента, как украинские силы прорвались в Курскую область, от боев бежали не менее 76 000 российских мирных жителей.
Следует подчеркнуть, что пропагандисты в этой связи в своих сообщениях о многом умолчали. Нигде и ни разу демонстрировались кадры, на которых украинские военные срывают со зданий российские флаги, водружая вместо них украинский флаг. Также не сообщалось об уничтожении российского военного конвоя. Не было и сюжетов о попавших в плен к украинцам русских солдатах.
Вторжение украинской стороны вообще освещалось на полутонах - его преимущественно называли террористическим актом. Примечательно, что в занятых украинцами областях объявлено не военное положение, а чрезвычайное положение в связи с проводимой "антитеррористической операцией". Русские пропагандисты всеми способами пытались уйти от признания факта, что это боевые действия, которые происходят на территории России.