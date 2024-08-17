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Видео За занавесом: пропагандисты не дают сеять панику, блогеры ищут виноватых

Кадр из записи программы телеканала "Россия" Фото: Televīzijas kanāla "PTP Planeta" ekrānuzņēmums
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Самые интересные парадоксы в российских пропагандистских передачах на минувшей неделе можно было обнаружить в сообщениях о вторжении украинской армии на территорию России в Курской области.

Это первое крупное военное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны, которое к тому же застало Москву врасплох. Украинские силы продвинулись по территории России как минимум на 30 километров и подняли флаг Украины в городе Суджа. За пять дней с момента, как украинские силы прорвались в Курскую область, от боев бежали не менее 76 000 российских мирных жителей.

Следует подчеркнуть, что пропагандисты в этой связи в своих сообщениях о многом умолчали. Нигде и ни разу демонстрировались кадры, на которых украинские военные срывают со зданий российские флаги, водружая вместо них украинский флаг. Также не сообщалось об уничтожении российского военного конвоя. Не было и сюжетов о попавших в плен к украинцам русских солдатах.

Вторжение украинской стороны вообще освещалось на полутонах - его преимущественно называли террористическим актом. Примечательно, что в занятых украинцами областях объявлено не военное положение, а чрезвычайное положение в связи с проводимой "антитеррористической операцией". Русские пропагандисты всеми способами пытались уйти от признания факта, что это боевые действия, которые происходят на территории России.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) написал, что Национальный антитеррористический комитет России объявил 9 августа антитеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение Украины в Курскую область. Глава Федеральной службы безопасности и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил о проведении контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на действия "саботажных и разведывательных подразделений", совершающих "террористические акты" в России. Антитеррористическая операция позволяет российским властям принять ряд мер, в том числе приостановить или ограничить услуги связи, осуществлять слежку за телекоммуникационными каналами, проводить конфискацию транспортных средств и проникать в частную собственность.

Надо сказать, что отправка Украине танков "Abrams" и "Leopard", не говоря уже о "HIMARS" и F16, вызвала в дискуссиях пропагандистов куда большую истерию, чем события в Курске. В связи с последними лишь подчеркивалось, что эта операция полностью спланирована и организована НАТО, а пропагандисты постарались по мере возможностей маргинализировать произошедшее, чтобы в обществе не распространилась паника и у людей не сложилось ощущение, что Кремль не способен контролировать ход событий.

Еще одна особенность информационного пространства России: в телеграм-каналах гораздо более активно звучит критика в адрес Генштаба России с требованиями призвать к ответственности должностных лиц, допустивших такую атаку. Ничего подобного нет на официальных телеканалах.

Сталин и кремлевский справочник для СМИ

То, что для Кремля украинское вторжение в Курск стало сильной головной болью, следует из сказанного главным пропагандистом страны Владимиром Соловьевым в его ежедневной воскресной передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым": он подчеркнул, что цель украинцев не только военная - это еще и операция информационной дестабилизации. В связи с этим российские власти должны с максимальной строгостью выступить против паникеров в СМИ и соцсетях. Соловьев сослался на слова Сталина о том, что во время войны паникеры приравниваются к изменникам родины и расстреливаются. Пропагандист неоднократно подчеркивал, что "ситуация контролируется" и никаких оснований для паники нет.

Это хорошо перекликается с сообщением российского оппозиционного СМИ "Медуза" о том, что администрация президента [Владимира Путина] попросила лояльные Кремлю СМИ "не допускать эскалации ситуации" в связи с вторжением вооруженных сил Украины в Курскую область. Им посоветовали всеми возможными способами избегать дискуссий об открытии "нового фронта" и не сравнивать происходящее с Курской битвой в годы Великой Отечественной войны. Журналистам вообще не разрешается говорить о возможном продвижении украинских войск к городу Курчатов, где расположена Курская АЭС, чтобы у аудитории не возникло "ощущения ядерной угрозы". Журналистам рекомендовано сосредоточиться на нападениях вооруженных сил Украины на мирных жителей и подчеркнуть, что в них пострадали дети.

Еще один рекомендуемый акцент новостных сюжетов - "единство и сплоченность людей", прибывающих в пункты сдачи крови и расселяющих в своих домах эвакуированных мирных жителей. При этом лояльные СМИ должны убедить аудиторию, что в центрах временного размещения в регионе достаточно мест для каждого, и осветить визиты и.о. губернатора области Алексея Смирнова в такие центры, а также больницы и клиники.

Надо сказать, что создатели программы "60 минут и других новостных передач последовали полученным указаниям буквально. Были и сюжеты с историями эвакуированных людей, и визиты чиновников администрации в центры размещения беженцев и больницы. При этом постоянно подчеркивалось, что жители Курска, само собой, обеспокоены, но нет и намека на панику.

Это резко противоречит демонстрируемым в соцсетях видео, на которых жители области отчаянно просят помощи, обращаясь напрямую к Путину. Слова этих людей о том, что они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, естественно, на кремлевских телеканалах не прозвучали.

Тихий Путин

Воинственный Путин, уже не раз пригрозивший миру ядерным оружием, подчеркнув, что оно будет применено только в случае угрозы суверенитету России, на минувшей неделе был относительно спокоен и ядерной дубинкой не размахивал. Диктатор лишь упомянул, что это "беспрецедентная эскалация ситуации" и "крупномасштабная провокация".

"На российском телевидении и в заявлениях Кремля неспокойные события последних дней демонстрируются как почти будничные, а украинские силы привычно называются "диверсантами", которые пытаются захватить территорию. Президент Владимир Путин охарактеризовал продвижение украинских бронетанковых подразделений как "очередную крупномасштабную провокацию", - пишет Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что "тихая реакция Путина на вторжение в Курск все же вызывает вопросы о том, какие красные линии на самом деле у российского лидера и не было ли промедление Запада в вопросе вооружения Украины, вызванное опасениями по поводу острой реакции России, стратегической ошибкой".

"Мы должны посмотреть, как русские отреагируют, потому что это - нападение на ее территориальную целостность и, в конечном счете, на суверенитет", - заявил изданию бывший атташе по обороне Великобритании в России Джон Форман, добавив, что "вопрос в том, где проходит красная линия".

Единственными, кто "разошелся" в данной связи, традиционно были Соловьев и Гурулев. Правда, на этот раз не прозвучали призывы "стереть с лица земли" Лондон и Берлин, однако оба пропагандиста активно призывали уничтожить всю энергоинфраструктуру Украины, а также бить по центрам принятия решений, в том числе по Киеву. Гурулев также заявил, что пора ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, главу Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, так как все они "террористы".

Пропагандисты против военных блогеров

Если в телеграм-каналах активно звучат призывы освободить от должности и наказать начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, то пропагандисты об этом молчат. Практически нигде не прозвучали появившиеся в международных СМИ сообщения о том, что российские разведслужбы уже две недели знали о том, что Украина готовится к вторжению, и сообщили об этом в Генштаб (Герасимову), который не обратил на это никакого внимания.

То, что это правда, подтверждают и слова Гурулева о том, что российские разведслужбы, несомненно, знали о планируемом вторжении, поскольку "в отличие от Второй мировой войны, сегодня такие операции скрыть невозможно". Гурулев призвал выяснить, кто должен ответить за то, что вторжение стало для Украины успешным, но ни разу в качестве виновного не назвал Герасимова.

Гурулев с горечью отметил, что минные поля у границы ничего не дают, если им на помощь не приходит артиллерийский огонь, которого во время украинского вторжения почему-то не было. Если даже лояльный пропагандист в главной пропагандистской передаче Кремля позволяет себе в мягкой форме, но все же высказывать такие упреки, нетрудно представить, что происходит на каналах Z-блогеров.

"По крайней мере пока ничто не свидетельствует о народном возмущении, направленном против Путина, за пределами непосредственно Курской области. Российские гипернационалистически настроенные военные аналитики кипят от гнева из-за неудач Минобороны России. Некоторые из них потребовали расстрела Герасимова и возвращения на фронт бывшего командующего военными действиями в Украине генерала Сергея Суровикина", - пишет Wall Street Journal.

Следует отметить, что по каналам российских военных блогеров бродят видеоролики, на которых видно, что колонна российских подкреплений 9 августа понесла тяжелые потери вблизи другого районного города - Рильска, а украинские военные обнародовали кадры с более чем 100 российскими заключенными. По мнению российских военных аналитиков, сбиты не менее трех российских боевых вертолетов.

Комментируя видео уничтоженного конвоя, ратующие за войну блогеры подвергли жесткой критике тактику российского военного командования. Автор телеграм-канала "Военный информатор" назвал организацию продвижения конвоя у границы "недальновидной тупостью", передает "Медуза". Издание также ссылается на Z-блогера из Курской области Романа Алехина, который требует для ответственных должностных лиц российской армии смертной казни за уничтожение колонны. "За колонны сегодня нужны расстрелы! Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения Химарсом, тот не просто мудак, но и должен быть приговорен по законам военного времени", - пишет Алехин.

Издевки у российских Z-патриотов заслужило и заявление Минобороны о том, что убиты 1120 украинцев, поскольку до этого Герасимов говорил, что в наступлении на Курск участвовало не более 1000 украинских военнослужащих.

Резюмируя: российская пропаганда всеми силами пытается маргинализировать вторжение в Курск и ни в коем случае публично не признает, что война вошла и на территорию России. При этом, в отличие от военных блогеров, кремлевское телевидение не задается вопросом, как такое вторжение вообще стало возможным и по каким причинам его "проспали". Авторитарные режимы публично в своих ошибках не каются, лишь время от времени какой-либо функционер выпадает из окна или его самолет терпит авиакатастрофу.

Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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