Комендант Москалев. Кого Киев назначил руководить захваченной территорией Курской области

В этой должности, по словам источника Би-би-си, от генерала не будут требовать руководить боевыми действиями — непосредственно этим занимаются сейчас и будут заниматься в дальнейшем другие люди. Его посылают в Курскую область с учетом его качеств жесткого и эффективного менеджера, организатора.

По данным Би-би-си, перед комендатурой в Курской области украинские власти поставили следующие задачи: организовать поддержку жизнедеятельности местного населения в соответствии со всеми нормами международного права, поддерживать общественный порядок, обеспечить выдачу местным жителям гуманитарной помощи и оказывать им другую необходимую помощь, организовать логистику человеческих и грузовых потоков на этой территории, создать условия для работы гуманитарных организаций, которые в ближайшее время заедут в Курскую область.

Комендатура под руководством Москалева должна будет не только наладить некое подобие нормальной жизни, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, но и продемонстрировать всему миру, как должна вести себя армия на захваченной территории другого государства. И тем самым показать разительный контраст с поведением российских военных на захваченных ими с 2022 года украинских землях.

При этом создание украинской комендатуры на взятых под контроль российских территориях не означает, что у Киева имеются территориальные претензии к России — это подчеркивает украинский МИД.

Киев отмечает, что создает на территории Курской области «зону безопасности», которая должна обезопасить от российских обстрелов и нападений население приграничной Сумской области Украины. Эксперты предполагают, что у неожиданной операции украинских сил могут быть и другие военные и политические цели.

Москва создание Украиной комендатуры в Курской области не комментировала. В провоенных телеграм-каналах этот шаг характеризуют как посягательство Киева на суверенитет и территориальную целостность России.

Западные СМИ сообщают, что украинские войска начали окапываться на подконтрольной им территории Курской области. Это может свидетельствовать о том, что отступать с занятых ими земель в ближайшее время они не намерены.