"Все живы-здоровы". Украина потеряла истребитель МиГ-29

"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы-здоровы. Война..." - написал он.

Воздушное командование "Схід" указало изданию "Украинская правда", что в полдень враг ударил по реке Днепр тремя ракетами "Искандер-М", а около 17 часов повторно атаковал баллистической ракетой.

Ранее Минобороны РФ сообщило о возможных случаях уничтожения авиации украинской армии на аэродроме "Днепр". Cообщили россияне и об ударе ракетой "Искандер-М".

В апреле прошлого года Польша подтвердила, что уже передала Украине несколько обещанных реактивных истребителей МиГ-29.

"Некоторые МиГ-29 уже отправлены. Они действительно очень полезны для Украины в деле защиты нашей коллективной безопасности", - заявил тогда в интервью RMF FM советник президента Польши по иностранным делам Марчин Пшидач.

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