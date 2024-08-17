Видео Одно из самых неудобных для движения мест в Риге - перекресток Пернавас и Барона

Проблемы на этом перекрестке создают два маневра - левый поворот с Пернавас на Барона, а также разворот для движения в обратном направлении. Водители, которым нужно развернуться, попадают ситуацию, когда "застревают на светофоре".

Тем, кто хочет попасть с Земитанского моста на Гризинькалнс, рекомендуется использовать новую Восточную магистраль.

В свою очередь те, кому нужно попасть на улицу Барона, после съезда с Земитанского моста могут продолжать дорогу по улице А. Чака и повернуть направо на улицу Эрглю - так можно будет попасть на Барона.

Подробнее смотрите в сюжете передачи Zebra:

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