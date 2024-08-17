Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Одно из самых неудобных для движения мест в Риге - перекресток Пернавас и Барона

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Перекресток улиц Пернавас и Кр. Барона в Риге - образец того, как раньше было организовано движение, - он примитивный и неудобный, сообщает передача Zebra.

Проблемы на этом перекрестке создают два маневра - левый поворот с Пернавас на Барона, а также разворот для движения в обратном направлении. Водители, которым нужно развернуться, попадают ситуацию, когда "застревают на светофоре".

Тем, кто хочет попасть с Земитанского моста на Гризинькалнс, рекомендуется использовать новую Восточную магистраль.

В свою очередь те, кому нужно попасть на улицу Барона, после съезда с Земитанского моста могут продолжать дорогу по улице А. Чака и повернуть направо на улицу Эрглю - так можно будет попасть на Барона.

Подробнее смотрите в сюжете передачи Zebra:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх