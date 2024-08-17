Фото Посмотри, как на Ратушной площади отмечают 823-летие Риги

Сегодня на Ратушной площади в течение всего дня проходят различные кулинарные мероприятия. Особая роль в этот день отведена бутербродам. Проходят мастер-классы и конкурсы. Об атмосфере праздника заботятся мимы Рижской пантомимы и музыкант Рудра.

В пассаже Ратуши 17 августа с 14:00 до 20:00 свои изделия представят рижские ремесленники.

В парке Узварас сегодня и 17 августа в 22:00 выступит группа французских артистов Cie Carabosse с инсталляциями живого огня.

С 17 по 18 августа состоится баскетбольный турнир "Матч берегов" - народное спортивное мероприятие с обширной развлекательной программой. На протяжении суток на площадку будут выходить баскетболисты правого и левого берегов Даугавы с разным уровнем мастерства, выступать ди-джеи и музыканты, а также пройдут конкурсы для зрителей.

17 августа с 14:00 в Старой Риге начнется праздник уличной музыки. В десяти разных местах Старого города прохожих порадуют профессионалы и уже хорошо известные рижанам уличные музыканты.