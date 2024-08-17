Сегодня продолжается празднование 823-летия Риги, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
Фото ⟩ Посмотри, как на Ратушной площади отмечают 823-летие Риги
Сегодня на Ратушной площади в течение всего дня проходят различные кулинарные мероприятия. Особая роль в этот день отведена бутербродам. Проходят мастер-классы и конкурсы. Об атмосфере праздника заботятся мимы Рижской пантомимы и музыкант Рудра.
В пассаже Ратуши 17 августа с 14:00 до 20:00 свои изделия представят рижские ремесленники.
В парке Узварас сегодня и 17 августа в 22:00 выступит группа французских артистов Cie Carabosse с инсталляциями живого огня.
С 17 по 18 августа состоится баскетбольный турнир "Матч берегов" - народное спортивное мероприятие с обширной развлекательной программой. На протяжении суток на площадку будут выходить баскетболисты правого и левого берегов Даугавы с разным уровнем мастерства, выступать ди-джеи и музыканты, а также пройдут конкурсы для зрителей.
17 августа с 14:00 в Старой Риге начнется праздник уличной музыки. В десяти разных местах Старого города прохожих порадуют профессионалы и уже хорошо известные рижанам уличные музыканты.
Во время праздника в сотрудничестве с обществом Tavi draugi будет возможность делать пожертвования на поддержку украинцев - как проживающих в Латвии, так и в охваченной войной Украине.
Кульминацией праздника и самым масштабным станет мероприятие "Рига растет" на набережной 11 Ноября, где в честь 823-летия Риги 17 августа состоится главное праздничное действо.
На всей территории от статуи Большого Кристапа до Каменного моста каждый посетитель мероприятия сможет найти себе занятие по душе: написать самое длинное признание в любви к Риге, сфотографироваться в интерактивных фоторамах с рижскими пейзажами, изготовить оригинальную печать в мастерской, принять участие в создании объекта уличного искусства.
Запланированы и специальные мероприятия и аттракционы для детей, а также обширная музыкальная программа для маленьких гостей праздника.
Во второй половине дня на сцене мероприятия выступят различные коллективы, в том числе инди-поп-группа Carnival Youth, а также прозвучит специально созданная для праздничного вечера концертная программа Rīgas sirds.
В конце вечера в 22:30 состоится лазерное шоу танцующих фонтанов, а после него начнется вечеринка вместе с диджеями Томом Гревиньшем и Зане Стоцкой.
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