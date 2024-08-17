Видео На стадионе "Даугава" перед тысячами фанатов выступил музыкант Донс

Донс выпустил девятый студийный альбом Laiks, а также записал сопровождающий сингл Bultiņa melnā.

Музыкант отмечает, что за прошедшие годы его вдохновляло сотрудничество с различными музыкантами и продюсерами. Он добавляет, что альбом писался полтора года, многие песни написаны за пределами Латвии.

Донс выпустил девять сольных альбомов. В этом году музыкант представлял Латвию на конкурсе "Евровидение" с песней Hollow, которая в финале заняла 16-е место. В 2021 году он начал сотрудничество со звукозаписывающей компанией Universal Music Group.

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