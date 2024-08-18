Умер Ален Делон. Красавец-мужчина, кумир миллионов и гордость Франции. Каким мир его запомнит

У Висконти помимо «Рокко и его братьев» он снялся в «Леопарде» (1963) — драме о временах объединения Италии, где Делон сыграл молодого аристократа, который присоединяется к революционно-освободительному движению. У Клемана в картине «Как хорошо жить», Ален Делон также играет молодого бунтаря — Улисса Чекконато, юношу-идеалиста, который участвует в антифашистском движении в Риме в 1920-е годы.

Ален Делон в комедии «Черный тюльпан» Фото: Getty Images

Из других великих итальянцев Делон также работает с Микеланджело Антониони — правда, всего, в одном фильме — «Затмение» (1962), где играет роль богатого, холодного и бесчувственного биржевого маклера.

В 1964 году выходит приключенческая комедия «Черный тюльпан» Кристиан-Жака, где он вновь играет революционера — Жюльена де Сен-Пре, вымышленного героя Французской революции, дерзкого и романтического мстителя в маске.

А картина «Мелодия из подвала», в которой Делон снимался вместе с Жаном Габеном и сыграл молодого и отчаянного афериста, была в 1964 году номинирована на «Золотой глобус» как лучший зарубежный фильм.

Неудача в Голливуде и возвращение в Старый Свет

Голливудская картина «Жил-был вор» не принесла Делону и доли той популярности, которой он пользовался в Европе Фото: Getty Images

После того, как он стал звездой первой величины в европейском кино, Делона стали приглашать и в Голливуд — но там его карьера не была столь же успешной. Актеру, не владеющему в достаточной мере английским языком, в американском кино добиться такой же славы, какая у него была в Европе, не удалось.