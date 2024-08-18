Премьер Польши: инициаторы "Северного потока" должны извиниться и заткнуться

В заявлении, размещенном на платформе X, Туск отметил, что единственное, что теперь должны сделать "инициаторы и покровители" "Северного потока" - это "извиниться и замолчать".

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024

Как сообщалось ранее, бывший глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг, занимавший этот пост с 1998 по 2005 год, обвинил Польшу в том, что она якобы сотрудничала с Украиной при взрыве трубопроводов "Северный поток".

В свою очередь, The Wall Street Journal заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал о планах взорвать газопроводы Nord Stream и изначально утвердил их. В Киеве эти утверждения опровергли.

В сентябре 2022 года в районе датского острова Борнхольм были зафиксированы четыре крупные утечки газа из обоих газопроводов "Северный поток". Незадолго до этого сейсмологические станции зафиксировали два подводных взрыва.

До этого по газопроводу "Северный поток - 1" в Германию транспортировался российский природный газ. "Северный поток - 2" не был введен в эксплуатацию из-за начатого РФ вторжения в Украину.

Наряду с Германией расследование начали также власти Дании и Швеции, однако Копенгаген и Стокгольм позже закрыли дела.

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