Команда левого берега Даугавы в воскресенье одержала победу в традиционном 24-часовом баскетбольном матче "Матч берегов". Это спортивное и дружеское мероприятие также символически закрыло первый акт праздника Риги, за которым в ближайшие выходные последует следующий.
Фото ⟩ Рига отметила день рождения! Празднования завершились награждением участников "Матча берегов"
Команда левого берега победила команду правого со счетом 952:938, а в завершающем матче со счетом 34:31 сильнее оказались баскетболисты правого берега - на последней секунде с центра площадки мяч забросил тренер по физической подготовке сборной Латвии по баскетболу Оскар Эрштейнс.
Šis ir labākais metiens, ar ko noslēgt “Krastu maču”… ⚔️— Krastu mačs (@krastumacs) August 18, 2024
Oskars Ernšteins ar metienu pēdējā sekundē izrauj labā krasta politiķu uzvaru! 🪣 pic.twitter.com/QHmqVmvZwt
Как и прошлые два года, и в этом году в ходе мероприятия под девизом "За победу света!" собирались средства на поддержку народа Украины. За каждое заброшенное очко на поддержку Украины жертвовались два евро.
"Матч берегов" во время праздника Риги прошел уже в 15-й раз, и во второй раз он прошел на Эспланаде у памятника Райнису. В прошлом году команда правого берега одержала победу со счетом 1201:1030.
Результат после 15 сезонов - 9:6 в пользу команды правого берега Даугавы.
Как сказала перед началом праздника руководитель отдела культуры департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите, "в этом году "Рижское лето" будет отмечаться под девизом "Радуйся, расти, умножай", призывая нас радоваться тому, что нам дано, всегда двигаться вперед и развиваться, а также гордиться тем, кто мы есть!
День рождения Риги будет отмечаться в течение всего августа. Программа разнообразная, и, как следует из девиза, в ней будут мероприятия для веселья и развлечения, мероприятия с образовательной целью, а также возможности для участия горожан. Я приглашаю всех жителей и гостей города выбрать свое мероприятие и отпраздновать его вместе!"
Праздник продолжится в субботу, 24 августа, культурной и развлекательной программой в парке Нордекю и на Дрейлинькалнсе.
В завершение летней программы мероприятий, 31 августа, к акции "Ночь древних огней" присоединятся рижские приморские районы - пляжи в Вецаки и Даугавгриве, приглашая жителей этих районов отпраздновать и одновременно продемонстрировать общую приверженность заботе о Балтийском море.
Более подробную информацию о летних и праздничных мероприятиях Риги можно найти на сайте vasara.riga.lv, а также на страницах Рижской думы Rīga un Rīgā notiek в социальных сетях.
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