Фото Рига отметила день рождения! Празднования завершились награждением участников "Матча берегов"

Как сказала перед началом праздника руководитель отдела культуры департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите, "в этом году "Рижское лето" будет отмечаться под девизом "Радуйся, расти, умножай", призывая нас радоваться тому, что нам дано, всегда двигаться вперед и развиваться, а также гордиться тем, кто мы есть!

День рождения Риги будет отмечаться в течение всего августа. Программа разнообразная, и, как следует из девиза, в ней будут мероприятия для веселья и развлечения, мероприятия с образовательной целью, а также возможности для участия горожан. Я приглашаю всех жителей и гостей города выбрать свое мероприятие и отпраздновать его вместе!"

Праздник продолжится в субботу, 24 августа, культурной и развлекательной программой в парке Нордекю и на Дрейлинькалнсе.

В завершение летней программы мероприятий, 31 августа, к акции "Ночь древних огней" присоединятся рижские приморские районы - пляжи в Вецаки и Даугавгриве, приглашая жителей этих районов отпраздновать и одновременно продемонстрировать общую приверженность заботе о Балтийском море.

Более подробную информацию о летних и праздничных мероприятиях Риги можно найти на сайте vasara.riga.lv, а также на страницах Рижской думы Rīga un Rīgā notiek в социальных сетях.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!