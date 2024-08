Фото и видео В день рождения Риги парк Победы освещают огненные инсталляции французских художников

В объединении Cie Carabosse работают представители самых разных творческих профессий: концепт-художники, режиссеры, актеры, дизайнеры, музыканты, изобретатели и визуальные художники, объединенные подходом "сделай сам" или Do It Yourself - не поручать кому-то другому создание огненной инсталляции, а сделать все своими руками.