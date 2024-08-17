Фото и видео В день рождения Риги парк Победы освещают огненные инсталляции французских художников

В пятницу, 16 августа, и субботу, 17 августа, живые огненные инсталляции французской группы художников Cie Carabosse на территории парка приглашают рижан и гостей города отдаться силе и магии огня, пройти через пылающие ворота, ощутить сотни языков пламени и почувствовать моменты, когда поэзия пламени ведет в мир грез.

В объединении Cie Carabosse работают представители самых разных творческих профессий: концепт-художники, режиссеры, актеры, дизайнеры, музыканты, изобретатели и визуальные художники, объединенные подходом "сделай сам" или Do It Yourself - не поручать кому-то другому создание огненной инсталляции, а сделать все своими руками.

Группа привыкла работать в городской среде и за свою 25-летнюю историю порадовала своим дальновидным видением жителей почти на всех континентах мира.

Более подробную информацию о творческой деятельности Cie Carabosse можно найти на сайте объединения.

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