"Орел и Решка" возвращается? Теперь съемки проходят в Латвии? Рассказываем

Напомним, "Орел и решка" - это любимое миллионами тревел-шоу, которое выходило на украинском телеканале "Интер" с 2011 года. Каждая программа рассказывала об одной стране или городе с двух точек зрения: без ограничения средств и в тотальной экономии. В начале каждого выпуска ведущие подкидывают монетку, чтобы выяснить, кто из них проведет выходные с золотой кредитной карточкой, а кто - со 100 долларами.