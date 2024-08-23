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"Орел и Решка" возвращается? Теперь съемки проходят в Латвии? Рассказываем

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Фото: Кадр из видео / пресс-фото/ коллаж RUS TVNET

Расположенный в Юрмале ресторан Kinza House похвастался, что попал в объектив легендарной передачи "Орел и Решка", а местный блогер Стас Давыдов опубликовал ролик с кастинга на роль ведущего. Что происходит? "Орел и Решка" возвращается? Сьемки теперь проходят в Латвии? TVNET+ узнал все подробности!

Напомним, "Орел и решка" - это любимое миллионами тревел-шоу, которое выходило на украинском телеканале "Интер" с 2011 года. Каждая программа рассказывала об одной стране или городе с двух точек зрения: без ограничения средств и в тотальной экономии. В начале каждого выпуска ведущие подкидывают монетку, чтобы выяснить, кто из них проведет выходные с золотой кредитной карточкой, а кто - со 100 долларами.

На канале "Интер" шоу выходило до 24-го сезона, следующий сезон уже выходил на "Новом канале". В феврале 2022 года съемки и показ уже отснятых выпусков были приостановлены на неопределенный срок из-за вторжения России в Украину.

TVNET+ удалось связаться с продюсерами проекта и задать несколько вопросов...

Фото: Пресс-фото
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