Примерно двое из трех жителей Латвии (62%) не ограничивают потребление сахара в еде, и только 38% стараются снизить потребление добавленного сахара, что является самым низким показателем за последние пять лет, свидетельствуют данные последнего исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka. Больше всего включения сладких продуктов в меню избегают жители с высшим образованием (49%) и высокими доходами (47%), а также жители Риги (49%).
62% населения не ограничивают ежедневное потребление сахара
Как поясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня, для улучшения вкуса сахар добавляют во множество разнообразных блюд, и однако мы склонны в избытке потреблять его ежедневно, и таким образом можем причинить вред здоровью.
"Добавленный сахар – это простой углевод, при употреблении которого быстро повышается уровень нашей энергии, и на какое-то мгновение, кажется, что чувствуем себя лучше, однако, через мгновение энергия падает, и снова хочется перекусить. В некоторых странах неспособность воздержаться от употребления сладкого официально называют сахарной зависимостью. К сожалению, избыточное потребление сахара может вызвать ряд проблем со здоровьем, например: диабет второго типа, ожирение, способствовать развитию заболеваний сердца, кариеса, хронических воспалительных заболеваний и других осложнений здоровья", – предупреждает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Она рекомендует заменить сладости, пирожные, конфеты и другие сладости более полезными для здоровья лакомствами, содержащими натуральные сахара, например, свежими, сушеными или вялеными фруктами и овощами.
Потребление сахара связано с уровнем образования
Как свидетельствуют данные опроса, ограничение потребления сахара связано с уровнем образования респондентов. Пока только 16% респондентов с основным образованием стремятся сократить потребление сладостей в пищу, тогда как со средним образованием это делают 36% респондентов и почти половина (49%) респондентов с высшим образованием.
"Это значит, что население следует еще в подростковом возрасте более широко информировать о негативном влиянии потребления сахара на общее состояние здоровья и о последствиях, которые оно может создать в долгосрочной перспективе. Также молодые люди от 18 до 24 лет представляют собой возрастную группу, которая меньше всего ограничивает потребление сахара, это свидетельствует о том, что в столь раннем возрасте они не задумываются о возможных проблемах со здоровьем, хотя именно в этом возрасте мы закладываем основы того, как будем чувствовать себя в старости", – говорит фармацевт.
Согласно опросу, женщины (46%) значительно чаще ограничивают потребление сахара, чем мужчины (30%). Специалист по питанию др. Лайла Силиня объясняет эту разницу тем, что, возможно, мужчины в целом меньше внимания уделяют профилактике здоровья, а ежедневное питание также является ее неотъемлемой частью. Она отмечает, что, хотя, несомненно, есть часть мужчин, регулярно занимающихся физической активностью и следящих за своим питанием, все же большая часть мужчин решает проблемы со здоровьем только тогда, когда они уже обострились.
Как уменьшить количество сахара в рационе?
Специалист по питанию Лайла Силиня рекомендует постепенно уменьшать количество сахара в рационе, поскольку ощущение вкуса адаптируется к пище, употребляемой ежедневно. Если в данный момент кофе или чай без сахара кажутся невкусными, постепенно уменьшая добавленный подсластитель, через некоторое время напитки покажутся вкусными и без сахара. Она также призывает внимательно изучать состав продуктов на упаковке, обращая внимание на количество добавленного сахара, ведь рекомендуемая суточная доза составляет всего 25 граммов, или около пяти чайных ложек.
"Однозначно рекомендую не пить сахар, это означает отказ от всех подслащенных напитков, пакетированных соков. Следует учесть, что многие воды с добавлением вкуса также содержат сахар, и часто содержат столько же подсластителя, сколько и лимонады. При желании кто-то может выпить литр такой воды, и в результате употребит около 50–70 граммов сахара. В свою очередь, плитка молочного шоколада, скорее всего, уже будет содержать почти двухдневную норму сахара. Одна маленькая шоколадная конфета будет содержать от пяти до 10 граммов сахара. Сахар может быть добавлен также в продукты, которые не воспринимаются как сладкие, например, в хлеб, готовые соусы для салатов, кетчуп. По этой причине рекомендуется больше готовить дома, где сможем легче контролировать количество добавляемого сахара и улучшить вкус с помощью других натуральных подсластителей или специй", – рекомендует специалист по питанию.
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