62% населения не ограничивают ежедневное потребление сахара

"Однозначно рекомендую не пить сахар, это означает отказ от всех подслащенных напитков, пакетированных соков. Следует учесть, что многие воды с добавлением вкуса также содержат сахар, и часто содержат столько же подсластителя, сколько и лимонады. При желании кто-то может выпить литр такой воды, и в результате употребит около 50–70 граммов сахара. В свою очередь, плитка молочного шоколада, скорее всего, уже будет содержать почти двухдневную норму сахара. Одна маленькая шоколадная конфета будет содержать от пяти до 10 граммов сахара. Сахар может быть добавлен также в продукты, которые не воспринимаются как сладкие, например, в хлеб, готовые соусы для салатов, кетчуп. По этой причине рекомендуется больше готовить дома, где сможем легче контролировать количество добавляемого сахара и улучшить вкус с помощью других натуральных подсластителей или специй", – рекомендует специалист по питанию.