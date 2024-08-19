Стало известно, кому достанется наследство Алена Делона

В январе 2024 года по решению суда Делона, который изъявил желание сделать эвтаназию из-за неизлечимой болезни Альцгеймера, признали частично недееспособным. Актера усиленно опекали и забрали право на свободное распоряжение собственным имуществом, назначив ему представителя. Однако имя данного человека не раскрывается. Ситуация вызвала гнев у детей актера.

Попытки "перетянуть на себя" наследство осуществлялись еще задолго до серьезных проблем со здоровьем Делона. Так, в 2006 году у актера появилась 60-летняя сиделка Хироми Роллин из Японии. По слухам, она так полюбилась Делону, что он завел разговоры о свадьбе. Дети не могли спустить с рук своеволие чужачки в доме отца и через суд лишили ее работы. Вскоре Роллин выехала из поместья, будучи обвиненной в краже имущества.

На этом борьба за многомиллионное наследство не закончилась. Вскоре сын Энтони обвинил сестру Анушку в том, что та скрыла факт деменции у отца. Он утверждал, что родственница узнала о болезни еще в 2019 году, когда у Делона случился инсульт. В ответ Анушка обвинила братьев в препятствовании лечению. При этом она уговаривала отца переехать в Швейцарию, где законы о наследстве более мягкие. Во Франции человек с двойным гражданством, живущий в стране более полугода, считается резидентом. Следовательно, 44 процента его имущества после смерти переходит государству.

Однако сам Ален Делон поставил точку в многолетнем споре завещанием. Согласно ему, половина наследства должна отойти его дочери, а вторую половину должны поделить между собой сыновья Энтони и Ален-Фабьен.

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