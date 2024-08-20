В воскресенье, 18 августа, в арендованной квартире в Кенгарагсе вспыхнул пожар. В результате без крыши над головой остались несколько гостей из Узбекистана. Причины происшествия неизвестны, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В Кенгарагсе вспыхнула арендованная гражданами Узбекистана квартира. Вопросов больше, чем ответов
Квартира закрыта, куда делся ключ - никто не знает. В момент возгорания квартира была пустой, так как арендаторы отправились доставлять клиентам еду.
Пожар заметили прохожие, которые отреагировали быстро и вызвали пожарных. Пожарные приехали незамедлительно, поэтому разрушения не были большими.
"В квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели кровать, бытовые вещи и окно общей площадью три квадратных метра. Через час работа на месте происшествия была завершена", - указала представитель Пожарно-спасательной службы Эндия Садлбиня.
Арендаторы квартиры, которые жили в ней в составе шести и даже больше человек, не считают, что причиной пожара стали их действия.
Мужчины указали, что сейчас не могут попасть внутрь, так как ключи находятся у кого-то другого.
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