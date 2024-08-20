Путин прибыл в Азербайджан в воскресенье.

"Время этого визита заслуживает внимания, учитывая ситуацию в Курской области и продолжающиеся усилия Кремля по смягчению масштабов и последствий украинского вторжения", - говорится в докладе ISW.

Аналитики отмечают, что российские государственные СМИ сосредоточились на визите Путина в Азербайджан, освещая все его подробности - "возможно, отчасти для того, чтобы отвлечь внимание от некомфортной ситуации в России, заполнив новостное пространство демонстрацией глобальной дипломатической активности Кремля и его предполагаемых успехов".

Реакция Москвы на вторжение Украины в Курскую область показывает, что внутренние приоритеты российских властей все больше сосредоточены на стабильности режима, особенно в последний год, отмечают эксперты ISW.

Как ранее сообщалось, ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

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