В этом году 29-й Международный Балтийский фестиваль балета и его художественный директор Лита Бейрис предложат вниманию зрителей глубокие, глобальные и полные страстей сюжеты на языке танца. В программе этого года участвуют театр современной хореографии из Украины, прекрасные испанские танцоры и музыканты Antonio Andrade Compañía Flamenco и Балтийский театр балета из Литвы. Фестиваль будет проходить с 3 октября по 4 ноября в Риге, Огре и Цесисе.
Балтийский фестиваль балета этой осенью: эмоциональные рассказы на языке танца в Риге, Огре и Цесисе
"Способность чувствовать, переживать и сопротивляться является основным мотивом фестиваля в этом году, потому что искусство не может молчать. Движение - это язык, который позволяет сказать больше, он освобождает. В этом году мы переживем это и через пронзительную историю в исполнении украинских танцоров, и через трансформацию испанской танцевальной традиции, и в смысле человеческих отношений в эпоху технологий в исполнении прекрасных танцоров из Литвы", - говорит Лита Бейрис, художественный руководитель фестиваля.
Специально для фестиваля и латвийских зрителей украинский театр современного танца под руководством хореографа Раду Поклитару подготовил программу "Танцевать, чтобы жить" как посвящение украинским артистам в это трудное время. Программа состоит из лучших хореографических миниатюр разных лет и двух новейших работ. Программа - это откровение души в любви, радости и слезах, которое уведет зрителей в музыкальное путешествие от барокко к Петерису Васксу. Спектакль состоится 7 октября в Новом зале Латвийской национальной оперы и балета.
Три вечера - 10 октября в культурном центре Огрского края, 12 октября в концертном зале Cēsis и 14 октября в Рижском Русском театре имени Михаила Чехова в Риге - страсти фламенко и красота Андалусии в спектакле Flamenco Suite. С различными стилями фламенко познакомят зрителей выдающиеся музыканты и танцоры из Испании - балетная компания фламенко Антонио Андраде - Compaía Flamenca. Виртуозная игра на гитаре, впечатляющие танцевальные соло и захватывающая хореография создают образ современного фламенко, сохраняя при этом его традиционные корни.
В завершение фестиваля, 4 ноября, во Дворце культуры ВЭФ амбициозный и талантливый коллектив танцоров Балтийского театра балета из Литвы удивит футуристическим, сюрреалистическим световым и лазерным шоу "Другой мир". Шоу создано на музыку легендарной рок-группы Depeche Mode, где звук призывает движение, а танцоры становятся андрогинными механическими существами, отображая неизведанные глубины подсознания и проецируя сознательный и бессознательный выбор людей. Футуристическое шоу демонстрирует сюрреалистический мир, где естественным чувствам нет места и они предпочитают прятаться за масками.
Девиз фестиваля "От классики к авангарду" найдет свое яркое отражение уже в традиционном бесплатном концерте-открытии 3 октября. Концерт обещает разнообразие танцевальных стилей в выступлениях молодых латвийских хореографов и танцоров в торговом центре Origo.
Второе бесплатное мероприятие - фотовыставка "Полет танца - балету Ванемуйне 85", где фотографии изображают личные отношения и истории через танец, - будет проходить на улице Ридзенес с 4 по 13 октября. В этом году выставка также включена в программу Тарту - культурной столицы Европы 2024 года.
Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze.
Больше о программе фестиваля здесь.
О фестивале:
Международный Балтийский фестиваль балета впервые прошел в Латвии в 1996 году. Автор и художественный руководитель этой идеи – прима-балерина, хореограф и продюсер Лита Бейрис. На протяжении всех лет проведения фестиваля его основная идея и девиз – "От классики к авангарду!". Этот фестиваль собирает артистов со всего мира, выступавших в самых престижных концертных залах и на фестивалях.
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