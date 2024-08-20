Балтийский фестиваль балета этой осенью: эмоциональные рассказы на языке танца в Риге, Огре и Цесисе

В завершение фестиваля, 4 ноября, во Дворце культуры ВЭФ амбициозный и талантливый коллектив танцоров Балтийского театра балета из Литвы удивит футуристическим, сюрреалистическим световым и лазерным шоу "Другой мир". Шоу создано на музыку легендарной рок-группы Depeche Mode, где звук призывает движение, а танцоры становятся андрогинными механическими существами, отображая неизведанные глубины подсознания и проецируя сознательный и бессознательный выбор людей. Футуристическое шоу демонстрирует сюрреалистический мир, где естественным чувствам нет места и они предпочитают прятаться за масками.

Девиз фестиваля "От классики к авангарду" найдет свое яркое отражение уже в традиционном бесплатном концерте-открытии 3 октября. Концерт обещает разнообразие танцевальных стилей в выступлениях молодых латвийских хореографов и танцоров в торговом центре Origo.

Второе бесплатное мероприятие - фотовыставка "Полет танца - балету Ванемуйне 85", где фотографии изображают личные отношения и истории через танец, - будет проходить на улице Ридзенес с 4 по 13 октября. В этом году выставка также включена в программу Тарту - культурной столицы Европы 2024 года.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze.

Больше о программе фестиваля здесь.

О фестивале: Международный Балтийский фестиваль балета впервые прошел в Латвии в 1996 году. Автор и художественный руководитель этой идеи – прима-балерина, хореограф и продюсер Лита Бейрис. На протяжении всех лет проведения фестиваля его основная идея и девиз – "От классики к авангарду!". Этот фестиваль собирает артистов со всего мира, выступавших в самых престижных концертных залах и на фестивалях.

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