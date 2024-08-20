Латвийская певица вышла замуж за американского полицейского

Девушка, которая вышла замуж за офицера полиции США Ника Валериуса, поделилась свадебными фото в Instagram.



Эвия рассказала журналу Privātā Dzīve, что церемония прошла на террасе Кримулдского поместья, а вечеринка на 42 человека - в Сигулдском крае, в гостевом доме. Она также сообщила, что после свадьбы носит фамилию Слока-Валериус.

Через три дня после бракосочетания молодожены отправились в свадебное путешествие - первой остановкой стал Амстердам, затем Гонконг и Фиджи. Оттуда они вылетят в Сан-Франциско, а затем вернутся домой в Нью-Джерси.

Пара уже четыре года живет в США. Однако Эвия планирует построить домик у моря и для отдыха в Латвии.

Больше информации в журнале Privātā Dzīve от 20 августа.

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