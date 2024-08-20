Эксперты: экономика России демонстрирует "очень нехорошие признаки"

По данным независимого российского издания The Moscow Times, индикатор делового климата, рассчитываемый Центральным банком на основе ежемесячного мониторинга, падает второй месяц подряд. Последние оценки свидетельствуют о снижении темпов экономического роста. Аналитики отмечают, что "экономика переходит из фазы перегрева в фазу замедления".

Кроме того, замедление экономики происходит на фоне растущих инфляционных рисков. Опрос более 11 800 компаний показал, что инфляция уже третий месяц подряд оказывается выше, чем ожидалось ранее, и достигает максимума с декабря 2023 года.

Согласно исследованиям, инфляционные ожидания выросли как в экономике страны в целом, так и в отдельных секторах. Трейдеры ждут, что в ближайшие три месяца цены вырастут в среднем на 11,6% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с конца прошлого года. Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что инфляция укрепляется из-за роста потребительских цен, а также роста цен в других секторах.