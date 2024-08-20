Российская экономика все больше демонстрирует признаки слабости. Будучи перегретой, она начинает остывать, но инфляция не снижается.
Эксперты: экономика России демонстрирует "очень нехорошие признаки"
По данным независимого российского издания The Moscow Times, индикатор делового климата, рассчитываемый Центральным банком на основе ежемесячного мониторинга, падает второй месяц подряд. Последние оценки свидетельствуют о снижении темпов экономического роста. Аналитики отмечают, что "экономика переходит из фазы перегрева в фазу замедления".
Кроме того, замедление экономики происходит на фоне растущих инфляционных рисков. Опрос более 11 800 компаний показал, что инфляция уже третий месяц подряд оказывается выше, чем ожидалось ранее, и достигает максимума с декабря 2023 года.
Согласно исследованиям, инфляционные ожидания выросли как в экономике страны в целом, так и в отдельных секторах. Трейдеры ждут, что в ближайшие три месяца цены вырастут в среднем на 11,6% в годовом выражении, что является самым высоким показателем с конца прошлого года. Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что инфляция укрепляется из-за роста потребительских цен, а также роста цен в других секторах.
Предприятия планируют повысить цены, чтобы учесть рост операционных расходов. Причины роста затрат включают в себя повышение зарплаты работникам, рост стоимости сырья, транспортных и коммунальных расходов. Общий рост расходов для экономики в целом достиг пятимесячного максимума.
Если посмотреть на индексы спроса и предложения, то спрос начинает "остывать", но предложение сокращается быстрее (из-за нехватки ресурсов и проблем с оплатой).
"Это очень нехорошие признаки. Замедления экономики недостаточно для восстановления ценовой стабильности. Спрос должен остыть, а разрыв между спросом и предложением должен сократиться", - говорят аналитики.
Для этого необходимо ужесточение денежно-кредитной политики. Российский Центробанк уже принимает различные меры по снижению инфляции, например, повышает базовые процентные ставки, но другие факторы - нехватка персонала и сложности с расчетами - сдерживают деловую активность и экономику в целом.
Инфляция - это серьезная проблема, даже в условиях снижения темпов экономического роста, говорит экономист Полевой. Надеяться на снижение цен в ближайшее время не стоит - ожидается, что инфляция продолжит расти достаточно высокими темпами как минимум до конца года.
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