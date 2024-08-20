Российский диктатор Владимир Путин перестал публично комментировать происходящее в Курской области, где армия Украины заняла около 90 населенных пунктов и контролирует более 1200 квадратных километров территории, сообщает The Moscow Times.
Путин перестал комментировать происходящее в Курской области
Путин не комментировал ситуацию в Курской области с 12 августа, когда проводил совещание с российскими губернаторами и представителями Министерства обороны.
По доступной на сайте Кремля информации, всю прошедшую неделю диктатор отдавал предпочтение другим вещам.
13 августа он провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом.
14 августа Путин встретился с исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, а 15 августа провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В свою очередь, 18 августа российский диктатор отправился с визитом в Азербайджан.
Действия Путина наглядно показывают, что он тотально утратил чувство повестки, отмечает политолог Аббас Галлямов.
"Россияне на все это смотрят и обалдевают: президенту нужды палестинцев, жертв армяно-азербайджанской войны… важнее бед жителей Курской области", - указывает политолог.
Самоустранение в периоды кризиса не является чем-то необычным для Путина. Точно так же он поступал и во время пандемии Covid-19, когда изолировался не только от проблемы, но и физически.
Это характерная черта Путина: когда возникают действительно сложные вызовы, они становятся проблемой кого-то другого, но не его,
считает аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти.
На последнем совещании по ситуации в Курской области Путин потребовал "выдавить противника" с российских территорий, обвинял в случившемся Запад, а также обещал дать "достойный ответ" Вооруженным силам Украины.
Он также ни разу не назвал произошедшее вторжением. Вместо этого он использовал слова "события", "положение" и "контртеррористическая ситуация".
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