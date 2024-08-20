Путин перестал комментировать происходящее в Курской области

Путин не комментировал ситуацию в Курской области с 12 августа, когда проводил совещание с российскими губернаторами и представителями Министерства обороны.

По доступной на сайте Кремля информации, всю прошедшую неделю диктатор отдавал предпочтение другим вещам.

13 августа он провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом.

14 августа Путин встретился с исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, а 15 августа провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В свою очередь, 18 августа российский диктатор отправился с визитом в Азербайджан.

Действия Путина наглядно показывают, что он тотально утратил чувство повестки, отмечает политолог Аббас Галлямов.

"Россияне на все это смотрят и обалдевают: президенту нужды палестинцев, жертв армяно-азербайджанской войны… важнее бед жителей Курской области", - указывает политолог.

Самоустранение в периоды кризиса не является чем-то необычным для Путина. Точно так же он поступал и во время пандемии Covid-19, когда изолировался не только от проблемы, но и физически.

Это характерная черта Путина: когда возникают действительно сложные вызовы, они становятся проблемой кого-то другого, но не его,

считает аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти.

На последнем совещании по ситуации в Курской области Путин потребовал "выдавить противника" с российских территорий, обвинял в случившемся Запад, а также обещал дать "достойный ответ" Вооруженным силам Украины.

Он также ни разу не назвал произошедшее вторжением. Вместо этого он использовал слова "события", "положение" и "контртеррористическая ситуация".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!