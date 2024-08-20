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Видео На Югле агрессивный водитель наплевал на правила и чуть не вызвал лобовое стоклновение

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Участник дорожного движения стал очевидцем агрессивных действий водителя Audi на улице Юглас в Риге, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

Видео опубликовало Sadursme, обобщающим предоставленную очевидцами информацию. Очевидец снял на видеорегистратор безрассудные действия водителя Audi на улице Юглас.

Как видно на видео, водитель Audi осуществляет опасный обгон в месте, где это не разрешено, и лишь чудом избегает лобового столкновения с микроавтобусом.

За создание помехи во время обгона законом о дорожном движении предусмотрен денежный штраф от 55 до 85 евро, а также два штрафных пункта.

В свою очередь, за агрессивную езду грозит штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

Напоминаем, что во время дорожного движения нужно тщательно оценивать собственную безопасность и безопасность других участников движения. В данном случае агрессивные действия водителя Audi требуют наказания, так как такие маневры на дороге недопустимы.

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