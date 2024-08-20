Видео На Югле агрессивный водитель наплевал на правила и чуть не вызвал лобовое стоклновение

Видео опубликовало Sadursme, обобщающим предоставленную очевидцами информацию. Очевидец снял на видеорегистратор безрассудные действия водителя Audi на улице Юглас.

Как видно на видео, водитель Audi осуществляет опасный обгон в месте, где это не разрешено, и лишь чудом избегает лобового столкновения с микроавтобусом.

За создание помехи во время обгона законом о дорожном движении предусмотрен денежный штраф от 55 до 85 евро, а также два штрафных пункта.

В свою очередь, за агрессивную езду грозит штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

Напоминаем, что во время дорожного движения нужно тщательно оценивать собственную безопасность и безопасность других участников движения. В данном случае агрессивные действия водителя Audi требуют наказания, так как такие маневры на дороге недопустимы.

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