В Пардаугаве задержали двух мужчин за предполагаемое нападение на несовершеннолетнюю девочку

В субботу полиция получила вызов на ул. Калнциема о возможном нападении сексуализированного характера на несовершеннолетнюю девочку.

В ответ на полученный вызов на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона спецназначения, которые задержали обоих возможных виновных мужчин.

В полиции начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о сексуализированном насилии и ведется активное расследование.

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