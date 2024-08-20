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В Пардаугаве задержали двух мужчин за предполагаемое нападение на несовершеннолетнюю девочку

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Наручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Риге, в Пардаугаве, в субботу были задержаны двое мужчин за возможное сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетней девочки, подтвердили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

В субботу полиция получила вызов на ул. Калнциема о возможном нападении сексуализированного характера на несовершеннолетнюю девочку.

В ответ на полученный вызов на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона спецназначения, которые задержали обоих возможных виновных мужчин.

В полиции начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о сексуализированном насилии и ведется активное расследование.

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