В Риге произошел пожар в торговом центре Sāga, пострадал один человек

Как утверждается в группе "Плявниеки (Pļavnieki)" в Facebook, в торговом центре Sāga произошла эвакуация. Рядом со зданием находятся три пожарные машины.

В комментариях одна из пользовательниц утверждает, что причиной эвакуации стал пожар в фудкорте одного из ресторанов.

Предполагаемое возгорание в торговом центре Sāga - видео очевидицы Фото: скриншот

О возгорании в ресторане говорят и пользователи социальной сети X (ранее - Twitter).

Ja nu kāds nesaprata, kāpēc pirms ~stundas visus cilvēkus evakuēja no t/c "Sāga" - tur izcēlās ugunsgrēks, jo burgernīcā aizdegās panna. — Kristiāna Štrāle (@KristianaStrale) August 20, 2024

Вдруг кто-то не понял, почему около часа назад всех людей эвакуировали из т/ц Sāga - там начался пожар, потому что в бургерной загорелась сковорода.

Государственная пожарно-спасательная служба(VUGD) прокомментировала случившееся для RUS TVNET.

"В 14:33 VUGD получила вызов. Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что в одном из помещений горит плита на площади 3 кв. м. Пламя было потушено до прибытия пожарных, при проведении работ по тушению пострадал один человек. Из здания эвакуировались около 1500 человек".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!