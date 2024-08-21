Ср, 21.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Россия заявила об уничтожении украинского РСЗО. Оказалось, это надувной манекен

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Надувной манекен военной техники ВСУ
Надувной манекен военной техники ВСУ Фото: "X"/@praisethesteph

Недавно армия России заявила об уничтожении украинского гусеничного ракетно-артиллерийского комплекса М270 в Сумской области Украины с помощью баллистической ракеты "Искандер-М". Как выяснилось позднее, это была размещенная украинцами бутафория, пишет Defence Blog.

Такие ловушки становятся все более ценным инструментом в оборонной стратегии Украины, позволяя украинским силам защищать свои ценные военные объекты и технику, одновременно направляя огонь противника по безобидным целям. Выяснилось, что "уничтоженный" оккупационной армией М270 на самом деле был высокодетализированным муляжом производства чешской компании Inflatech.

Приманка, имитирующая внешний вид настоящей РСЗО M270, изготовлена ​​из искусственного шелка и покрыта металлическими волокнами, которые позволяют приманке создавать радиолокационное изображение, идентичное изображению реального транспортного средства. Кроме того, конструкция приманки очень прочная, она способна сохранять форму и функциональность даже при появлении повреждений диаметром до 20 сантиметров.

Как сообщали РФ, М270 был опознан разведывательным подразделением в районе села Бездрик Сумской области. После этого позиция РСЗО была поражена ракетой "Искандер".

Российские провоенные Telegram-каналы первоначально расценили это заявление как крупный успех. Кадры, показывающие уничтожение M270, широко распространились в соцсетях и были представлены как доказательство эффективности ракетных возможностей РФ.

Случившееся демонстрирует тактику современной войны, где обман и контрмеры имеют решающее значение. Приманка Inflatech, излучающая тепло точно так же, как настоящий двигатель, сумела обмануть российские тепловизионные камеры и современные системы наведения, что привело к ошибочной идентификации и последующему ракетному удару.

Такие муляжи становятся все более ценным инструментом в оборонной стратегии Украины, позволяя ВСУ защищать свои ценные военные объекты и технику, одновременно направляя огонь противника по ложным целям.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх