Видео Россия заявила об уничтожении украинского РСЗО. Оказалось, это надувной манекен

Такие ловушки становятся все более ценным инструментом в оборонной стратегии Украины, позволяя украинским силам защищать свои ценные военные объекты и технику, одновременно направляя огонь противника по безобидным целям. Выяснилось, что "уничтоженный" оккупационной армией М270 на самом деле был высокодетализированным муляжом производства чешской компании Inflatech.

Приманка, имитирующая внешний вид настоящей РСЗО M270, изготовлена ​​из искусственного шелка и покрыта металлическими волокнами, которые позволяют приманке создавать радиолокационное изображение, идентичное изображению реального транспортного средства. Кроме того, конструкция приманки очень прочная, она способна сохранять форму и функциональность даже при появлении повреждений диаметром до 20 сантиметров.

Как сообщали РФ, М270 был опознан разведывательным подразделением в районе села Бездрик Сумской области. После этого позиция РСЗО была поражена ракетой "Искандер".

Russian Iskander destroys an inflatable M270 MLRS decoy 6 km from Suji Kursk region pic.twitter.com/InN88AGR6X — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) August 18, 2024