Недавно армия России заявила об уничтожении украинского гусеничного ракетно-артиллерийского комплекса М270 в Сумской области Украины с помощью баллистической ракеты "Искандер-М". Как выяснилось позднее, это была размещенная украинцами бутафория, пишет Defence Blog.
Видео ⟩ Россия заявила об уничтожении украинского РСЗО. Оказалось, это надувной манекен
Такие ловушки становятся все более ценным инструментом в оборонной стратегии Украины, позволяя украинским силам защищать свои ценные военные объекты и технику, одновременно направляя огонь противника по безобидным целям. Выяснилось, что "уничтоженный" оккупационной армией М270 на самом деле был высокодетализированным муляжом производства чешской компании Inflatech.
Приманка, имитирующая внешний вид настоящей РСЗО M270, изготовлена из искусственного шелка и покрыта металлическими волокнами, которые позволяют приманке создавать радиолокационное изображение, идентичное изображению реального транспортного средства. Кроме того, конструкция приманки очень прочная, она способна сохранять форму и функциональность даже при появлении повреждений диаметром до 20 сантиметров.
Как сообщали РФ, М270 был опознан разведывательным подразделением в районе села Бездрик Сумской области. После этого позиция РСЗО была поражена ракетой "Искандер".
Russian Iskander destroys an inflatable M270 MLRS decoy 6 km from Suji Kursk region pic.twitter.com/InN88AGR6X— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) August 18, 2024
Российские провоенные Telegram-каналы первоначально расценили это заявление как крупный успех. Кадры, показывающие уничтожение M270, широко распространились в соцсетях и были представлены как доказательство эффективности ракетных возможностей РФ.
Случившееся демонстрирует тактику современной войны, где обман и контрмеры имеют решающее значение. Приманка Inflatech, излучающая тепло точно так же, как настоящий двигатель, сумела обмануть российские тепловизионные камеры и современные системы наведения, что привело к ошибочной идентификации и последующему ракетному удару.
#Ukraine/#Russia 🇺🇦🇷🇺:— 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) August 18, 2024
The 🇷🇺#Russians claimed yesterday that they hit and and destroyed a 🇺🇦#Ukrainian M270 MLRS in #Sumy oblast. Today it turned out that it was a 🇨🇿#Czech-made decoy from Inflatech.
The torso of the decoy is made of synthetic silk, they radiate heat exactly… pic.twitter.com/Ct4r98q3DR
Такие муляжи становятся все более ценным инструментом в оборонной стратегии Украины, позволяя ВСУ защищать свои ценные военные объекты и технику, одновременно направляя огонь противника по ложным целям.
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