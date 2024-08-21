Латвийская драг-квин Calypso Royal (настоящее имя - Янис Лаздиньш) вернулась домой после аварии, которая произошла в середине июня.
Драг-квин Calypso Royal вернулась домой после тяжёлой аварии
Как известно, утром 15 июня Яниса сбила машина, и после случившегося он находился в коме. Пролежав два месяца в больнице, он вернулся домой.
По данным журнала Privātā Dzīve, в настоящее время Янис передвигается с помощью ролятора и заново учится ходить. Он слышит только одним ухом.
Несмотря на это, Янис может говорить и даже шутить.
"На данный момент моё здоровье улучшилось, но мне ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем я снова встану на ноги и вернусь к жизни. Тот факт, что я могу ходить - это чудо. Нужно благодарить Бога, что я жив. Если бы врачи приехали на несколько минут позже, меня бы уже не было", - сказал Янис, который сейчас живёт у своего друга - драг-квин Амуны Дэвис (настоящее имя - Давис Кименис). После этого ему надо будет пройти лечение в реабилитационном центре.
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