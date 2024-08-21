Драг-квин Calypso Royal вернулась домой после тяжёлой аварии

"На данный момент моё здоровье улучшилось, но мне ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем я снова встану на ноги и вернусь к жизни. Тот факт, что я могу ходить - это чудо. Нужно благодарить Бога, что я жив. Если бы врачи приехали на несколько минут позже, меня бы уже не было", - сказал Янис, который сейчас живёт у своего друга - драг-квин Амуны Дэвис (настоящее имя - Давис Кименис). После этого ему надо будет пройти лечение в реабилитационном центре.