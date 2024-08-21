Трагедия в Литве: младенец умер, пока мать спала

В пятницу около 6:00 утра мать проснулась в своей квартире в многоквартирном доме в районе Кедайняй и обнаружила, что ее ребенок лежит в кроватке без признаков жизни. Женщина срочно позвонила в службу спасения.

Когда спасатели прибыли на место, они уже ничем не могли помочь ребенку - девочка, родившаяся в июне, была признана мертвой. Полиция начала досудебное расследование для установления причины ее смерти.

По предварительным данным, на теле погибшего младенца не было следов насилия. Специалистам предстоит выяснить, поразил ли ребенка синдром внезапной детской смерти, умерла ли девочка от болезни или по другим причинам.

У 32-летней матери было обнаружено небольшое количество алкоголя в крови - 1,21 промилле. Женщине также потребовалась медицинская помощь из-за шока.

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