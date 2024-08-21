За уклонение от уплаты алиментов мужчина получил тюремный срок

Латгальский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, так как констатировал, что он уклонялся от исполнения решения суда, согласно которому на него возлагалась обязанность обеспечивать ребенка. Вместо отца алименты платил Гарантийный фонд, несмотря на то, что обвиняемый периодически работал и получал доходы. Обвиняемый приговорен к кратковременному лишению свободы на 30 дней.

Уклонение от исполнения решения суда продолжалось шесть лет. У обвиняемого возник долг более чем в 7000 евро. Смягчающие вину обстоятельства констатированы не были, однако было констатировано отягчающее обстоятельство - рецидив преступления. Из-за имущественного состояния обвиняемого к нему не был применен денежный штраф, в свою очередь, не приговаривать его к общественным работам просил сам обвиняемый, так как это несоразмерно затруднило бы его жизнь.

Посчитав наказание слишком суровым, обвиняемый оспорил решение, однако Латгальский окружной суд оставил его без изменений. Решение было принято, так как Латгальский районный суд установил обвиняемому справедливое наказание, соблюдая как всеобщие принципы определения наказания, так и цель наказания.

Решение Латгальского окружного суда было оспорено в Верховном суде. Суд отказался заводить кассационное делопроизводство, так как кассационная жалоба не соответствовала требованиям Уголовного закона. Обвиняемый в кассационной жалобе повторил выдвинутые в апелляционной жалобе аргументы, которые Латгальский окружной суд оценил и мотивированно отклонил. Кассационная жалоба была основана на различных взглядах обвиняемого на оценку доказательств по делу и, по сути, была направлена на отмену решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим причинам.

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