Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции задержали группу карманников в составе пяти человек. В ходе обыска у одной подозреваемой были найдены 52 кошелька, которые, скорее всего, были украдены.
Фото ⟩ Полиция нашла у задержанных в центре Риги карманников десятки кошельков
Кроме того, были изъяты баллончики с перцовым газом, которые, возможно, использовались против обворованных. Благодаря собранным доказательствам уголовный процесс можно было квалифицировать по статье Уголовного закона о краже в организованной группе.
Ко всем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Государственная полиция призывает осмотреть фото изъятых кошельков и отозваться их владельцев, позвонив по номеру телефона 67208125 или 110!
18 августа этого года в туннеле Рижского центрального вокзала стражи порядка задержали ранее уже попадавшую в поле зрения полиции группу карманников в составе четырех человек - трех женщин и одного мужчины. Четверка была задержана в момент, когда пыталась обокрасть прохожих, которых в этот день в центре Риги было особенно много в связи с праздником города. Кроме того, еще одна подозреваемая женщина была задержана в среду, 21 августа, так как ранее совершала кражи в составе упомянутой группы. Нужно отметить, что один из задержанных ранее уже 15 раз был судим за кражи в небольшом объеме.
В ходе обысков по месту жительства одного из лиц были найдены газовые баллончики, которые пускали в дело против пострадавших, если те замечали, что их обворовывают. Кроме того, по одному из адресов были изъяты 52 кошелька, которые, возможно, были украдены.
По информации полиции, эти люди регулярно на выходных, когда в публичных местах больше всего людей, отправлялись в центр Риги - в туннели Центрального вокзала, на остановки общественного транспорта и Центральный рынок - с целью обокрасть жителей. В основном они воровали кошельки из сумочек. Лица действовали в группе, у них были разделены роли. Среди них были как те, кто отвлекал внимание пострадавших, так и те, кто следил со стороны. Участники преступной группы разработали схему, как незаметно обворовывать жителей, и часто использовали зонтики для маскировки своих действий.
Начат уголовный процесс по факту кражи в крупном объеме в организованной группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.
Ко всем пяти подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Нужно отметить, что одна из подозреваемых этим летом распылила газ в лицо журналисту - в связи с этим случаем начат административный процесс.
Государственная полиция призывает осмотреть изъятые кошельки и сумочку и в случае, если вы опознали их как свои, связаться со стражами порядка по номеру 67208125 или 110!
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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