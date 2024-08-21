Фото Полиция нашла у задержанных в центре Риги карманников десятки кошельков

По информации полиции, эти люди регулярно на выходных, когда в публичных местах больше всего людей, отправлялись в центр Риги - в туннели Центрального вокзала, на остановки общественного транспорта и Центральный рынок - с целью обокрасть жителей. В основном они воровали кошельки из сумочек. Лица действовали в группе, у них были разделены роли. Среди них были как те, кто отвлекал внимание пострадавших, так и те, кто следил со стороны. Участники преступной группы разработали схему, как незаметно обворовывать жителей, и часто использовали зонтики для маскировки своих действий.

Начат уголовный процесс по факту кражи в крупном объеме в организованной группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.

Ко всем пяти подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нужно отметить, что одна из подозреваемых этим летом распылила газ в лицо журналисту - в связи с этим случаем начат административный процесс.

Государственная полиция призывает осмотреть изъятые кошельки и сумочку и в случае, если вы опознали их как свои, связаться со стражами порядка по номеру 67208125 или 110!

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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