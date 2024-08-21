Ему запрещен въезд в Латвию.

Браже пояснила, что решение принято на основании 61-й статьи Закона об иммиграции. Она устанавливает, что если иностранец является нежелательным для Латвии лицом, то решение о его включении в список нежелательных лиц принимает министр иностранных дел.

Публично доступная информация свидетельствует, что Винклер - блогер и активно поддерживает Россию.

Именно он был провокатором на концерте Максима Галкина в зале "Дзинтари" 10 августа.

Напомним, сидевший в первом ряду провокатор высказал оскорбления в адрес российского артиста.

Инцидент произошел во второй части выступления, когда Галкин спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями. Когда он подошел к одному из мужчин, тот заявил, что специально купил билет в первый ряд, чтобы сказать артисту, что "он долб***".

Галкин не растерялся и поблагодарил провокатора за то, что он потратил свои деньги на концерт. "Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Спасибо вам большое, счастья вам!" - сказал артист, который два дня подряд собрал полный концертный зал "Дзинтари", а цены на билеты в первый ряд на это выступление доходили до 200 евро.

Вскоре вместе с другими желающими подарить цветы артисту провокатор из первого ряда беспрепятственно подошел к сцене и попытался вручить Галкину букет, но юморист отказался его принимать.

"Я не буду брать у вас цветы - это слишком большая честь для вас. Это не ваш спектакль.

Когда вы будете настолько заслуженным человеком, что сможете привести в этот зал 2000 человек, тогда вы получите возможность выступать, а пока - идите вслед за русским кораблем", - сказал Галкин со сцены под громкие аплодисменты.

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